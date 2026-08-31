Segundo Informe de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo: ¿A qué hora será la transmisión del 1 de septiembre?

La Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo presentará su segundo informe de gobierno el martes 1 de septiembre, y en La Razón te compartimos el horario en el que podrás ver la transmisión en vivo.

Tras casi dos años de haber asumido el poder, la Presidenta presentará este martes el Informe de Gobierno correspondiente a su segundo año como mandataria de México; sin embargo, en esta ocasión la ceremonia será distinta.

La Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo realizará su segundo Informe de Gobierno en un espacio en el que solamente gobernadores, legisladores y algunos invitados podrán estar presentes.

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Pese a esto, las y los mexicanos podrán presenciar el segundo Informe de Gobierno de la Presidenta el 1 de septiembre a las 11:00 horas por medio de una transimisón en vivo que se realizará en las redes sociales oficiales de Sheinbaum Pardo.

No se pierdan hoy el tercer episodio del documental “Con el pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Gobierno de territorio”: por Canal Once, a las 20:00 horas; Canal 14, a las 22:00 horas, y Canal 22, a las 22:30 horas.



También pueden ver los tres episodios en mi canal de… pic.twitter.com/GJieOkrBc7 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 28, 2026

Segundo Informe de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo

En el segundo Informe de Gobierno de la Presidenta se presentarán los avances que se han logrado durante su mandato, entre los que se incluirán temas como empleo, educación, salud, seguridad, economía, y los Programas para el Bienestar.

En el Congreso de la Ciudad de México, la diputada Isabela Rosales Herrera, presidenta de la Mesa Directiva, fue la encargada de recibir el segundo Informe de Gobierno que fue entregado por el secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera.

Además, Suárez del Real y Aguilera entregó dos iniciativas de reformas, entre las que se incluyen una para modificar la denominación de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal.

En 2018, el salario mínimo era de $2,800 mensuales; hoy, ocho años después, es de $9,584. Con ello, hemos logrado que la pobreza laboral esté en su mínimo histórico desde 2005.



Con honestidad, damos resultados.#HonestidadyResultados pic.twitter.com/s4yl3plkry — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 28, 2026

Asimismo, se incluye la reforma de diversas disposiciones de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; la Ley de Establecimientos Mercantiles, y la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos, todas de la Ciudad de México.

La segunda iniciativa de reformar está dirigida a diversos artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, y estas deben ser puestas a consideración para su discusión y posible aprobación.

Sólo en México, todos los adultos mayores, las mujeres de 60 a 64 años y las personas con discapacidad reciben una pensión. Además, 500 mil jóvenes pueden obtener un empleo para construir su futuro.



Con honestidad, damos resultados.#HonestidadyResultados pic.twitter.com/50rOyobS1r — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 29, 2026

Con la entrega del segundo Informe de Gobierno se fortalecen los vínculos de cooperación y comunicación entre el poder ejecutivo y el legislativo, de acuerdo con Rosales Herrera.

La entrega del documento tiene el propósito de que sea sometido a un análisis pormenorizado, con la finalidad de identificar los logros y áreas de oportunidad para “mejorar las capacidades de la capital siempre mediante un ejercicio colaborativo ente Poderes”, de acuerdo con la diputada.

#2InformeDeGobierno | Cinco buenas noticias de economía mexicana: sube salario mínimo, bajan desempleo e inflación, peso fuerte y récord en inversión extranjera. #HonestidadyResultados pic.twitter.com/LPQWFVAMZp — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 31, 2026

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