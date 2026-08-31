Segundo Informe de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo: ¿A qué hora será la transmisión del 1 de septiembre?

La Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo presentará su segundo informe de gobierno el martes 1 de septiembre, y en La Razón te compartimos el horario en el que podrás ver la transmisión en vivo.
Tras casi dos años de haber asumido el poder, la Presidenta presentará este martes el Informe de Gobierno correspondiente a su segundo año como mandataria de México; sin embargo, en esta ocasión la ceremonia será distinta.
La Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo realizará su segundo Informe de Gobierno en un espacio en el que solamente gobernadores, legisladores y algunos invitados podrán estar presentes.
Pese a esto, las y los mexicanos podrán presenciar el segundo Informe de Gobierno de la Presidenta el 1 de septiembre a las 11:00 horas por medio de una transimisón en vivo que se realizará en las redes sociales oficiales de Sheinbaum Pardo.
Segundo Informe de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo
En el segundo Informe de Gobierno de la Presidenta se presentarán los avances que se han logrado durante su mandato, entre los que se incluirán temas como empleo, educación, salud, seguridad, economía, y los Programas para el Bienestar.
En el Congreso de la Ciudad de México, la diputada Isabela Rosales Herrera, presidenta de la Mesa Directiva, fue la encargada de recibir el segundo Informe de Gobierno que fue entregado por el secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera.
Además, Suárez del Real y Aguilera entregó dos iniciativas de reformas, entre las que se incluyen una para modificar la denominación de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal.
Asimismo, se incluye la reforma de diversas disposiciones de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; la Ley de Establecimientos Mercantiles, y la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos, todas de la Ciudad de México.
La segunda iniciativa de reformar está dirigida a diversos artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, y estas deben ser puestas a consideración para su discusión y posible aprobación.
Con la entrega del segundo Informe de Gobierno se fortalecen los vínculos de cooperación y comunicación entre el poder ejecutivo y el legislativo, de acuerdo con Rosales Herrera.
La entrega del documento tiene el propósito de que sea sometido a un análisis pormenorizado, con la finalidad de identificar los logros y áreas de oportunidad para “mejorar las capacidades de la capital siempre mediante un ejercicio colaborativo ente Poderes”, de acuerdo con la diputada.
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