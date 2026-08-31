Gobierno de CSP presenta plan de salud mental tras violencia en escuelas

La Presidenta ofreció su conferencia este lunes en una escuela secundaria de la CDMX.

La Presidenta Claudia Sheinbaum puso en marcha el programa nacional “El ABC de las emociones”, con actividades de salud mental en escuelas de secundaria y bachillerato, luego de los ataques violentos registrados en planteles de Michoacán y la Ciudad de México.

“Los lunes lo vamos a poder platicar en el salón de clases y además el Gobierno va a estar cerca de todas y todos los adolescentes, porque están estas guías, se harán asambleas con madres y padres de familia, con maestras y maestros para explicar los problemas emocionales que vivimos todos en la adolescencia”, afirmó Claudia Sheinbaum este lunes en su conferencia de prensa realizada en una secundaria de la Ciudad de México.

El programa está dirigido a adolescentes de 14 a 18 años y busca atender problemas emocionales, fortalecer la convivencia y promover el uso responsable de celulares, redes sociales, inteligencia artificial y otros dispositivos tecnológicos.

La Subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, informó que se imprimieron 16 millones de guías: 7.5 millones para estudiantes, 7.5 millones para madres, padres y personas cuidadoras, y un millón para maestros.

Los materiales contienen información y ejercicios sobre salud mental, cómo identificar cuándo se requiere ayuda, el cuidado de otras personas, el uso de tecnologías digitales y la construcción de relaciones en comunidad.

El programa prevé una hora semanal de actividades socioemocionales para 1.8 millones de alumnos de tercero de secundaria y 5 millones de estudiantes de bachillerato.

“Vamos a trabajar en tercero de secundaria y en todo el bachillerato una hora a la semana en la formación socioemocional y nos vamos a abrir un espacio para dedicarlo exclusivamente a estos temas”, expuso.

Tania Rodríguez Mora señaló que, de octubre a diciembre, las escuelas convocarán asambleas informativas con madres, padres y personas cuidadoras, para involucrarlos en el acompañamiento de los adolescentes.

También informó que, a partir del 23 de septiembre, servidores públicos acudirán a planteles para realizar actividades con alumnos, mientras que brigadas de salud promoverán el cuidado de la salud mental.

El programa tendrá espacios de atención en 60 centros comunitarios México Imparable, que abrirán en los próximos meses, y canalizará a los jóvenes que requieran apoyo a la Línea de la Vida, disponible las 24 horas, los siete días de la semana, en el número 800 911 2000.

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FGR