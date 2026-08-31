Casos Andy, Rocha y huachicol, sin peso en negociación del T-MEC, afirma Ebrard

El titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard, afirmó que los temas políticos y de seguridad que se han registrado en México, como las investigaciones relacionadas con el huachicol fiscal, la situación del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y los señalamientos sobre Andrés Manuel López Beltrán, no han tenido impacto en las negociaciones comerciales con Estados Unidos.

Luego de participar en la Plenaria de Morena en la Cámara de Diputados, explicó que la relación comercial entre ambos países avanza y que México se encuentra en una posición favorable dentro del proceso de conversaciones para la actualización del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Reunión plenaria de Morena en la Cámara de Senadores, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

El funcionario señaló que México ya prepara la cuarta ronda de conversaciones con EU y destacó que nuestro país es el que lleva más avanzados los trabajos de negociación, aunque expresó que sería conveniente que Canadá también participara de manera activa en el proceso.

El Dato: En el Informe de Finanzas Públicas y la Deuda Pública a julio pasado, Hacienda informó que la recaudación de impuestos sumó poco más de 3 billones 407,348 mdp.

Recordó que al inicio de 2025 existía el riesgo de que el gobierno de Trump aplicara un arancel general de 25 por ciento a productos mexicanos, lo que habría generado un impacto severo para la economía nacional. Sin embargo, aseguró que actualmente México cuenta con uno de los aranceles efectivos más bajos del mundo para exportar al mercado estadounidense.

Atribuyó este resultado a la estrategia encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum y destacó las conversaciones sostenidas con el presidente Donald Trump, así como las reuniones de trabajo entre funcionarios de ambos gobiernos.

Informó que México avanza en la apertura de nuevos mercados, particularmente con la modernización del acuerdo comercial con la Unión Europea, donde productos mexicanos podrían pasar de pagar aranceles a ingresar con tasa cero.

En materia económica, Marcelo Ebrard aseguró que hay señales de recuperación, como los niveles de empleo y los datos recientes del Producto Interno Bruto (PIB) reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). También destacó los avances de la estrategia “Hecho en México”, al considerar que la certificación de origen será fundamental para competir en el comercio internacional.

Añadió que el Gobierno mexicano busca reducir los aranceles aplicados a la industria automotriz de 25 a 15 por ciento para mantener condiciones competitivas frente a otros países exportadores hacia EU. Sobre innovación, el secretario resaltó el aumento de patentes mexicanas y los programas para vincular proyectos tecnológicos con fondos de inversión.

El secretario de Economía también rechazó que conflictos políticos internos puedan debilitar la posición de México frente a la nación vecina y sostuvo que, de ser un factor determinante, las conversaciones comerciales no tendrían el nivel de avance actual.

Sostuvo que, a pesar de la presión del presidente Donald Trump, México ha salido avante en las negociaciones del T-MEC y llegará fortalecido a la cuarta ronda en septiembre.

Destacó que el principal logro de la estrategia de la Presidenta Claudia Sheinbaum es mantener a México “como el país con mayor acceso al mercado estadounidense y, al mismo tiempo, con el menor arancel efectivo entre sus principales socios comerciales, de 3.4 por ciento”.

Finanzas sanas. Más tarde, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, explicó que la política económica del Gobierno federal busca mantener la estabilidad financiera, fortalecer la recaudación y garantizar recursos para los programas sociales y proyectos prioritarios de la administración de la Presidenta.

Señaló que el objetivo es mantener finanzas públicas sanas, con una administración responsable de los recursos y una estrategia enfocada en fortalecer los ingresos del Gobierno sin afectar a la población.

Asimismo, destacó la importancia de mejorar los mecanismos de recaudación y combatir prácticas que afectan los ingresos públicos, con el propósito de contar con recursos suficientes para atender las prioridades nacionales.

Además, explicó que el presupuesto federal debe continuar orientado hacia programas sociales, infraestructura y proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo económico del país.

También abordó los retos que enfrenta México ante el entorno internacional y la relación comercial con EU, en particular las negociaciones del T-MEC y sus posibles efectos en la economía nacional.

Amador Zamora llamó a mantener la coordinación entre el Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión, para avanzar en las prioridades económicas y presupuestales de la administración federal.

Señaló que aproximadamente el 8 de septiembre se entregará el paquete presupuestal y económico para 2028. Se trabaja en los últimos detalles, dijo, pero ya se puede adelantar que entre el mayor reto estará garantizar el crecimiento con bienestar compartido y, en consecuencia, reducir la pobreza y mejorar el ingreso.

Detalló a los diputados de Morena, con Ricardo Monreal a la cabeza, que el nuevo paquete económico se enfocará en la parte social, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

También adelantó que habrá más recursos para salud, agua y, sobre todo, dijo, la variable más importante será reducir la pobreza, por encima de los 13.5 millones que arroja la cifra de 2018 a la fecha.

Gobierno no dejará pasar abusos contra paisanos

| Por Claudia Arellano |

México no dejará pasar un solo caso de abuso o vulneración de los derechos de sus connacionales en Estados Unidos, afirmó el canciller Roberto Velasco, al participar en la quinta reunión plenaria de Morena en la Cámara de Diputados.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó que la protección de las y los mexicanos que viven fuera del país constituye una de las principales prioridades de la política exterior de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

11.4 millones de migrantes mexicanos había en EU en 2024

Señaló que nuestro país cuenta con 53 consulados en Estados Unidos, a través de los cuales se brinda atención y protección a los connacionales, particularmente en un contexto que calificó como uno de los más exigentes de los últimos años.

Informó que, entre septiembre de 2025 y junio de 2026, la red consular atendió 152 mil 466 casos, un aumento de 21.4 por ciento respecto al periodo previo. Asimismo, los consulados realizaron nueve mil 929 visitas a centros de detención, un aumento de 33 por ciento, con el propósito de verificar las condiciones de los mexicanos privados de su libertad y brindarles asistencia.

Detalló que la Cancillería ha dado atención y seguimiento al fallecimiento de 17 connacionales durante operativos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Ante estos casos, el canciller explicó que el Gobierno mexicano ha emprendido 20 acciones legales ante fiscalías estatales y de condado, además de realizar gestiones ante el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado de Estados Unidos. A estas acciones se sumó una denuncia ante el Departamento de Justicia estadounidense, así como gestiones de diálogo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Detalló que, de los 115 millones de pesos recaudados mediante el sorteo de la Lotería Nacional “México con M de migrante”, al 30 de junio se habían ejercido 64.7 millones de pesos para acciones de representación legal, visitas de protección y prevención.





Morena perfila a Higinio para presidir Senado

| Por Tania Gómez |

La bancada de Morena en el Senado aprobó por unanimidad que Higinio Martínez Miranda sea su candidato a la presidencia de la mesa directiva para conducir los trabajos en el tercer año de la actual legislatura.

El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara alta, Ignacio Mier, confirmó el acuerdo a través de sus redes sociales: “En unidad y por votación unánime hemos elegido a @higinio_mtz como nuestra propuesta para presidir la mesa directiva del @senadomexicano”.

Junto con Martínez Miranda, la propuesta de Morena contempla a Verónica Camino Farjat como vicepresidenta, mientras que Martina Kantún Can y Verónica Arias serían propuestas como secretarias de la mesa directiva. La integración definitiva deberá ser aprobada la tarde de este lunes por el pleno del Senado.

El Dato: La Mesa directiva tiene responsabilidades administrativas y de supervisión; sin embargo, el Senado establece que sus atribuciones no implican decisiones presupuestales.

La definición se dio durante la primera jornada de la reunión plenaria de los senadores de Morena. A la sesión no asistió Gerardo Fernández Noroña —quien presidió la mesa directiva durante el primer año de la 66 legislatura y buscaba reelegirse para un segundo periodo— ni otros cinco senadores de la bancada.

En un posicionamiento, Fernández Noroña cuestionó que exista un consenso en torno a la elección y advirtió que el término está siendo utilizado pese a las diferencias políticas dentro de Morena. “Se habla de consenso, donde no lo hay”, sostuvo el senador, quien consideró que una eventual votación podría reflejar únicamente una mayoría y no un acuerdo unánime.

También rechazó que la mesa directiva quede en manos de una presidencia que, a su juicio, tenga una relación de “connivencia” con la oposición. “Lo considero un yerro mayúsculo y no deseo guardar silencio al respecto”, señaló.

El legislador vinculó su ausencia de la plenaria con su desacuerdo con el proceso y afirmó: “Mi ausencia es la ruptura del consenso. No soy parte de ese acuerdo y conscientemente rechazo serlo”.

Frente a estas críticas, Martínez Miranda ofreció una presidencia de diálogo y consenso con todas las fuerzas políticas, incluida la oposición, y aseguró que conducirá el Senado con apego a la Constitución y al Reglamento. “Mi ofrecimiento de diálogo, de consenso es porque eso se debe dar en todas las formas”, afirmó.

Ante una eventual confrontación de los senadores de oposición por el regreso del senador Enrique Inzunza, el senador mexiquense descartó tener una estrategia política específica y aseguró que se apegará a las reglas de la Cámara alta. “Lo que tengo es un reglamento”, señaló.

El legislador también se pronunció por transparentar los pagos que recibe Inzunza como senador, pues tiene sus cuentas bancarias congeladas, ante las acusaciones que pesan en su contra por parte del gobierno estadounidense, de presuntos nexos con el crimen. “Por mí debe transparentarse ese mecanismo”, sostuvo.

Además, dejó claro que su perfil conciliador no implica una distancia con Morena ni con el Gobierno de Claudia Sheinbaum. “Soy leal a la Presidenta de este país, soy leal a mi partido”, afirmó.

Higinio Martínez llega a esta definición interna con una extensa trayectoria política. Ha sido tres veces diputado local en el Congreso del Estado de México, senador en tres legislaturas y presidente municipal de Texcoco en dos ocasiones. También contendió por la gubernatura mexiquense en 1999. Es fundador y líder del llamado Grupo Texcoco y uno de los principales referentes de Morena en el Edomex.

Higinio Martínez Miranda

Formación: Médico cirujano por la UNAM.

Trayectoria: Dirigente estatal del PRD y candidato a la gubernatura del Edomex en 1999. Dos veces presidente de Texcoco (2003-2006 y 2015-2018). Diputado local y senador.

Senado recibe reforma de nacionalidad única

| Por Tania Gómez y Claudia Arellano

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que recibió del Poder Ejecutivo la iniciativa de reforma constitucional para establecer el requisito de nacionalidad única a quienes aspiren a encabezar gobiernos federal y estatales.

La propuesta plantea reformar y adicionar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de impedir que la Presidencia de la República, las gubernaturas y otros cargos de titularidad de los Poderes Ejecutivos sean ejercidos por personas con doble nacionalidad que estén sujetos a los deberes jurídicos o militares de otra nación.

“Esta reforma constitucional busca garantizar que, quien ejerza la titularidad de estos Poderes, no tenga doble nacionalidad y, por tanto, conflicto de interés con una nación extranjera”, detalló Castillo Juárez al aclarar que el proyecto será remitido a la Cámara de Diputados para su análisis y el dictamen correspondiente.

El dato: Un ejemplo del uso de la doble nacionalidad fue con el expresidente peruano Alberto Fujimori, quien evadió su extradición por corrupción con la nacionalidad japonesa.

La iniciativa contempla modificaciones a los requisitos para ocupar la Presidencia de la República, así como las gubernaturas de las entidades federativas y cargos equivalentes en los gobiernos municipales.

Durante la quinta reunión plenaria de los senadores de Morena, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, informó que la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, planteó como prioridad la reforma constitucional relacionada con la doble nacionalidad.

El legislador explicó que la propuesta obligaría a quienes aspiren a la Presidencia, una gubernatura o cargos equivalentes a renunciar a una segunda nacionalidad: “Tenemos una reforma constitucional, que ya la enviaron, que es, lo que se puede decir, una definición de la mexicanidad en cuanto a la doble nacionalidad, para que quien aspira a ser presidente de la República o presidenta o gobernador o gobernadora, tendrá que renunciar a una segunda nacionalidad”.

Cantón Zetina consideró que, hasta ahora, ésta sería “la única reforma constitucional que se avizora” y negó que la iniciativa tenga como destinatarios a personajes específicos, como el empresario Ricardo Salinas Pliego o del exgobernadro de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

“No, es una defensa de la soberanía nacional y esto tiene que ir evolucionando la legislación, pero sí estamos viendo lo que está ocurriendo en otros países y, por eso, lo estamos logrando”, respondió ante el cuestionamiento.

Rosa Icela Rodríguez descartó que la Presidenta Claudia Sheinbaum vaya a enviar una iniciativa preferente al Congreso de la Unión al inicio del próximo periodo ordinario. En cambio, señaló que en los próximos días serán presentadas diversas propuestas legislativas.

En la Cámara de Diputados, la bancada de Morena cerró filas con la iniciativa. En un posicionamiento difundido durante su reunión plenaria en San Lázaro, sostuvo que la soberanía nacional “no es negociable” y que quien pretenda encabezar los destinos del país debe tener “una lealtad plena e inequívoca hacia México”.

El grupo parlamentario llamó al Congreso de la Unión a aprobar la propuesta con rapidez y convocó a las demás fuerzas políticas a respaldarla.