Morena reconoce que deberá negociar votos

EL COORDINADOR de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, reconoció que en el periodo ordinario de sesiones, que inicia el martes, la bancada tendrá que negociar con otras fuerzas políticas para construir la mayoría calificada que permita aprobar las reformas constitucionales impulsadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tras la salida de Enrique Inzunza del grupo parlamentario.

El morenista llamó a las distintas fuerzas políticas a respaldar las iniciativas que, desde su perspectiva, beneficien al país.

El senador Higinio Martínez, propuesto por Morena para presidir la mesa directiva del Senado para el tercer año de la Legislatura, dejó abierta la posibilidad de que Inzunza Cázarez acompañe las reformas constitucionales, al señalar que Morena buscará el respaldo de los 128 integrantes de la Cámara alta: “Sí buscamos los votos de todos los senadores, también esperamos el voto del senador Insunza”.

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Ignacio Mier evitó confirmar si existe un acuerdo con Enrique Inzunza para garantizar su respaldo a las iniciativas del Ejecutivo federal y sostuvo que la prioridad de la bancada es mantener la unidad y avanzar en la agenda legislativa.

“Para nosotros el tema del senador Inzunza no es tema, es la agenda legislativa, la unidad y la cohesión del grupo parlamentario”, declaró.

Ante la pregunta expresa sobre si existe un acuerdo con el legislador, ahora independiente, para que vote con Morena, respondió: “No, en los principios no se renuncia, más allá de las circunstancias”.

El coordinador argumentó que las diferencias ideológicas no deben impedir acuerdos en temas relacionados con la soberanía y el bienestar de la población.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, descartó que la salida de Inzunza afecte la aprobación de las reformas de la Presidenta, al sostener que el bloque de la Cuarta Transformación mantiene la mayoría en el Senado.

El senador Cantón Zetina descartó que haya riesgos para la construcción de la mayoría calificada y sostuvo que continuarán en la búsqueda de acuerdos con otras fuerzas políticas.