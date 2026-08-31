Bancada guinda prevé aprobar 31 iniciativas de ley

DIPUTADOS de Morena celebran la 5.a reunión plenaria, ayer, al programar los temas de la LXVI Legislatura.

Previo a la inauguración de la reunión plenaria, Ricardo Monreal señaló que para este último año de la LXVI Legislatura, la mayoría parlamentaria contempla la aprobación de, al menos, 31 iniciativas, entre las que se encuentran diversos proyectos promovidos por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados celebró su quinta reunión plenaria este domingo, en la que definió la agenda legislativa prioritaria para el inicio del tercero y último periodo ordinario de sesiones de la LXVI Legislatura federal.

El encuentro inició con la participación del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, quien fue recibido y felicitado por el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, por su desempeño en las negociaciones relacionadas con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El Tip: la agenda contempla expedir cuatro marcos jurídicos totalmente nuevos en materia de protección animal, bienestar, combate al feminicidio y administración pública.

A lo largo de la jornada, las y los diputados del partido guinda sostuvieron reuniones con los integrantes del gabinete federal para conocer las prioridades del Gobierno de México y establecer los temas que serán impulsados por la mayoría parlamentaria durante el último año de la actual Legislatura.

Entre los funcionarios federales, destacó la presencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, y la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez.

40 horas de la jornada laboral es de las reformas más esperadas

La plenaria contó con la participación de la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde; la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel; la secretaria general del partido, Carolina Rangel, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández.

Durante los trabajos, la bancada delineo las reformas y proyectos que buscará impulsar en el pleno de la Cámara baja de la durante el último periodo ordinario de sesiones, en coordinación con las prioridades planteadas por el Ejecutivo federal y la dirigencia del partido.