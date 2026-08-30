Pensión Bienestar Adultos Mayores: Fechas de pagos septiembre 2026

La dispersión de los apoyos para las Pensiones y Programas para el Bienestar que corresponden al bimestre septiembre-octubre se realizarán de manera escalonada como en cada ocasión, y en La Razón te compartimos el calendario de pagos.

El calendario de pagos de la Pensión Bienestar y de los programas para el Bienestar pueden ser conocido por las y los beneficiarios durante los primeros días de cada bimestre.

En este mes se realizará el depósito de cuatro programas para el Bienestar, con la finalidad de que las y los beneficiarios puedan disponer de su apoyo económico para los próximos dos meses.

Del 16 al 29 de agosto del 2026 se realizó la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar a los nuevos derechohabientes de la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión Adultos Mayores, por lo que quienes ya cuenten con esta podrán recibir el primer pago del apoyo económico en septiembre.

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Calendario Pensión Bienestar septiembre 2026

Aún no se ha dado a conocer el calendario oficial del pago de las Pensiones Bienestar; sin embargo, el calendario tentativo de pagos para el bimestre septiembre-octubre es el siguiente:

A: Martes 1 de septiembre

B: Miércoles 2 de septiembre

C: Jueves 3 y viernes 4 de septiembre

D, E, F: Lunes 7 de septiembre

G: Martes 8 y miércoles 9 de septiembre

H, I, J, K: Jueves 10 de septiembre

L: Viernes 11 de septiembre

M: Lunes 14 y martes 15 de septiembre

N, Ñ, O: Miércoles 16 de septiembre

P, Q: Jueves 17 de septiembre

R: Viernes 18 y lunes 21 de septiembre

S: Martes 22 de septiembre

T, U, V: Miércoles 23 de septiembre

W, X, Y, Z: Jueves 24 de septiembre

Cabe recalcar que el calendario anterior no es oficial; además, el 16 de septiembre es un día festivo oficial en el país por la Independencia de México; debido a esto, el calendario podría sufrir cambios.

👵🏼👴🏽 Celebramos a las personas adultas mayores, quienes han construido México con toda una vida de trabajo y esfuerzo.



Hoy cuentan con la Pensión para el Bienestar, un derecho constitucional que reconoce su trayectoria y contribuye a una mejor calidad de vida. ✨ pic.twitter.com/q8TfFL0FFJ — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) August 28, 2026

Durante septiembre se realizará el depósito bimestral de cuatro Programas para el Bienestar:

Pensión para Personas Adultas Mayores, para personas de 65 años de edad o más: 6 mil 400 pesos bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años de edad: 3 mil 100 pesos bimestrales

Pensión para Personas con Discapacidad para las personas que cumplan con los criterios de cobertura: 3 mil 300 pesos bimestrales

Programa de Madres Trabajadoras para la mayoría de sus beneficiarias y beneficiarios: Mil 650 pesos bimestrales

Se recomienda seguir los canales oficiales de los Programas para el Bienestar, con la finalidad de conocer de manera oficial la información necesaria sobre los pagos, próximas aperturas para ser una beneficiaria o un beneficiario.

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