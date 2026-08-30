Reaparece Enrique Peña Nieto en boda de Avishai Neriah, empresario vinculado a caso Pegasus | VIDEO

El expresidente de México Enrique Peña Nieto reapareció, esta vez en la boda del empresario Avishai Neriah, en Italia, como fue captado en un video que circuló por medios nacionales e internacionales.

En la grabación, que circuló este domingo en medios de comunicación, se aprecia a varios invitados de la comunidad judía en un evento que, según reporteros, se celebró en Portofino, Italia.

Entre los invitados aparece Peña Nieto, quien fue presidente de México de 2012 a 2018.

🚨Peña Nieto reaparece en Italia junto a empresario señalado en caso de soborno de 25 mdd



El expresidente Enrique Peña Nieto fue captado en una boda en Portofino, Italia, acompañado del empresario israelí Avishai Neriah.



De acuerdo con el medio The Marker, Neriah es señalado… — Azucena Uresti (@azucenau) August 30, 2026

Desde que dejó la presidencia de México, las apariciones públicas de Peña Nieto han sido limitadas. La más reciente, antes de esta, fue en un hotel de Ixtapan de la Sal, en mayo. Meses antes fue visto en una oficina del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Metepec.

Se reportó que Peña Nieto viajó a su natal Estado de México para visitar a su familia.

🔴El expresidente Enrique Peña Nieto fue visto este fin de semana en Metepec, Estado de México, en las inmediaciones de las oficinas del SAT, sobre avenida Las Torres.



El regreso del exmandatario a México se debe a cuestiones familiares, ya que su madre presenta problemas de… pic.twitter.com/NIZkNKDslm — Azucena Uresti (@azucenau) December 21, 2025

¿Quién es Avishai Neriah y de qué se le acusa?

Avishai Samuel Neriah es un empresario israelí del sector de defensa y ciberseguridad que, de acuerdo con diversos reportajes, operó como uno de los principales intermediarios en la adquisición del software espía Pegasus por parte del gobierno mexicano durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Neriah, perteneciente a la comunidad judía ortodoxa (haredí), consolidó sus lazos con la administración de Peña Nieto cuando en 2014 fue nombrado Cónsul Honorario de México en Haifa, Israel.

Ese puesto le brindó acceso directo a funcionarios de primer nivel del gobierno mexicano.

Avishai Neriah es uno de los nombres clave en el caso Pegasus. ı Foto: larazondemexico

Neriah operó en sociedad con el empresario israelí Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama.

Juntos articularon una red de más de 30 empresas intermediarias (como la red KBH y BSD) que actuaron como representantes de NSO Group —la desarrolladora de Pegasus— para vender licencias de espionaje y equipos de inteligencia a dependencias como el CISEN, la PGR, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Federal, contratos que sumaron miles de millones de pesos.

Las acusaciones de corrupción se hicieron públicas a raíz de un reportaje publicado por el diario israelí TheMarker. El mismo reveló que Neriah y Ansbacher habrían destinado cerca de 25 millones de dólares en pagos y sobornos a altos mandos del Gobierno mexicano para garantizar los contratos de Pegasus.

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