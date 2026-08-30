Rosa Icela Rodríguez pide unidad a Morena y destaca búsqueda de personas desaparecidas

Rosa Ícela Rodríguez durante la reunión plenaria de los diputados de Morena

Durante su participación en la reunión plenaria de Morena en la Cámara de Diputados, la secretaria de Gobernación, Rosa Ícela Rodríguez, destacó la coordinación entre instituciones federales para la búsqueda y localización de personas desaparecidas y sostuvo que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum trabaja para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la población.

Ante las y los legisladores de Morena, la funcionaria explicó que en las labores de búsqueda participan de manera coordinada personal de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el objetivo de fortalecer las acciones de localización.

Rodríguez señaló que estos trabajos forman parte de las acciones emprendidas por el Gobierno de México para atender una de las principales demandas de la población y garantizar que las instituciones actúen de manera conjunta frente a los casos de desaparición.

TE RECOMENDAMOS: Aún sin definición formal Óscar Brito es considerado para presidir la Sección Instructora de la Cámara de Diputados

La titular de Gobernación también destacó los niveles de aprobación de la administración federal y aseguró que la confianza de la población en el gobierno se encuentra por encima del promedio registrado entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Rosa Icela Rodríguez durante la plenaria de Morena ı Foto: Especial

De acuerdo con Rodríguez, más de 70 por ciento de la población aprueba la labor de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que, dijo, refleja el respaldo ciudadano al proyecto de transformación.

En su mensaje, la secretaria de Gobernación sostuvo que la llamada Cuarta Transformación representa un cambio de régimen y no únicamente una alternancia partidista.

“Una transformación profunda no se trata solamente de un cambio de gobierno ni de una alternancia entre partidos; se trata de un auténtico cambio de régimen iniciado hace casi ocho años”, afirmó.

Rodríguez defendió la visión política de la administración federal y sostuvo que el servicio público debe estar orientado a generar bienestar, hacer valer la voluntad popular y garantizar derechos, en lugar de administrar privilegios.

La funcionaria también cuestionó el modelo neoliberal y afirmó que durante ese periodo las necesidades de amplios sectores de la población quedaron relegadas.

“Combatir la corrupción y colocar en el centro de todas las políticas públicas a quienes por décadas fueron invisibilizados” es, dijo, parte de los objetivos de la transformación que actualmente encabeza Sheinbaum.

Así comenzó su intervención la secretaria Rosa Icela Rodríguez en la plenaria de Morena pic.twitter.com/EKr1gJooqp — En Cambio Diario Quintana Roo (@EnCambioDiario) August 30, 2026

Ante la bancada de Morena, Rodríguez llamó a las y los diputados a mantener la unidad y privilegiar el interés colectivo durante el último periodo ordinario de sesiones de la 66 Legislatura.

En este sentido, sostuvo que las iniciativas que serán discutidas durante el periodo constituyen instrumentos para fortalecer las instituciones, garantizar derechos, impulsar el desarrollo y atender las demandas de la ciudadanía.

La secretaria de Gobernación destacó además la necesidad de que el Congreso mantenga capacidad de diálogo y disposición para corregir cuando sea necesario, pero también de permanecer unido cuando esté en juego el interés nacional.

“Visión de Estado y, sobre todo, la capacidad de anteponer el interés colectivo sobre cualquier otro” son elementos necesarios, afirmó, para continuar con los cambios que requiere el país.

Muy honrada de acudir a la quinta reunión plenaria de @DiputadosMorena a invitación del coordinador de la bancada, @RicardoMonrealA. #Hoy #México tiene una mayoría transformadora cohesionada en torno a las causas del pueblo, capaz de dialogar, de corregir cuando sea necesario y… pic.twitter.com/cmKg96kKps — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) August 30, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT