Congreso recibe iniciativa de Sheinbaum para limitar doble nacionalidad de gobernantes

Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, notificó la recepción de las dos iniciativas.

Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, informó que el Congreso de la Unión ya recibió la iniciativa del Poder Ejecutivo que busca establecer el requisito de nacionalidad única para quienes aspiren a un cargo de gubernatura o Presidencia, así como una segunda iniciativa para modificar la regulación de la inversión extranjera en México.

A través de dos mensajes publicados en sus redes sociales, Castillo Juárez recordó que la primera propuesta plantea reformar y adicionar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

💜🙏🏽A dos años del gobierno de nuestra Presidenta @Claudiashein, no cabe duda: con ella llegamos todas. Los #CentrosLIBRE ya han atendido a más de medio millón de mujeres en todo el país, con servicios integrales que contribuyen a mejorar su calidad de vida. #ClaudiaDaResultados pic.twitter.com/8W5TkOijSj — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) August 30, 2026

El objetivo, explicó, es impedir que la Presidencia de la República, las gubernaturas y otros cargos de titularidad de los Poderes Ejecutivos sean ejercidos por personas con doble nacionalidad, y evitar así un “conflicto de interés”.

“Esta reforma constitucional busca garantizar que quien ejerza la titularidad de estos Poderes no tenga doble nacionalidad y, por tanto, conflicto de interés con una nación extranjera”, explicó la senadora.

La presidenta del Senado precisó que el proyecto será enviado a la Cámara de Diputados para que se realice el análisis y dictamen correspondiente.

Quiero comunicar que el día de hoy recibimos del Ejecutivo Federal la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Nacionalidad Única para el Ejercicio… pic.twitter.com/nIzSL7or90 — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) August 30, 2026

También recibe iniciativa para reformar Ley de Inversión Extranjera

En paralelo, Laura Itzel Castillo informó que el Senado recibió otra iniciativa del Ejecutivo federal que plantea reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado explicó que el proyecto busca fortalecer las facultades de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras y generar condiciones de mayor certidumbre jurídica para los capitales provenientes del exterior.

“Esta iniciativa dota de nuevas atribuciones a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras a fin de proporcionar mayor certeza jurídica a las inversiones extranjeras en nuestro país”, señaló.

También hoy recibimos del Ejecutivo Federal la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera.



Esta iniciativa dota de nuevas atribuciones a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras a… pic.twitter.com/hu7OD5ebIx — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) August 30, 2026

A diferencia de la reforma constitucional en materia de nacionalidad, esta propuesta será turnada al propio Senado de la República para su análisis y eventual dictaminación.

Se espera que las iniciativas sean discutidas en el próximo periodo legislativo, que inicia el 1 de septiembre, y previo al cual la bancada mayoritaria de Morena celebró sus reuniones plenarias este domingo.

En tanto, Laura Itzel Castillo dejará la presidencia de la Mesa Directiva del Senado el mismo día, en el cual se incorporará al gabinete federal como titular de la Secretaría de las Mujeres.

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