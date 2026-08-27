CSP presenta iniciativa para que candidatos a presidentes de México sólo tengan nacionalidad mexicana

Este jueves la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa constitucional para que candidatos a presidentes de la República y gobernadores sólo puedan tener la nacionalidad mexicana.

Así, se dijo durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, se garantizará el interés de la nación y se le cierra la puerta a un posible injerencismo.

“Que el interés sea en México y no en otro país”, afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre el objetivo de la iniciativa de ley de para eliminar la doble nacionalidad para Presidencia y gubernaturas.

“Si uno tiene doble nacionalidad y quiere ser gobernadora, debe renunciar a su otra nacionalidad”.

El proyecto establece que las personas con doble ciudadanía deberán renunciar a la extranjera antes de solicitar su registro como candidatas.

El planteamiento modifica los requisitos previstos en los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. Para contender por el Ejecutivo federal, la propuesta mantiene la condición de ser mexicano por nacimiento, hijo de padre o madre mexicanos, e incorpora la obligación de no poseer ni adquirir otra nacionalidad, además de acreditar al menos 20 años de residencia en el país.

Al presentar el proyecto, la consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, ubicó uno de los cambios centrales en el alcance del artículo 32 constitucional.

La norma actual reserva determinados cargos a mexicanos por nacimiento que “no adquieran otra nacionalidad”, pero no precisa qué ocurre con quienes ya cuentan con una segunda ciudadanía antes de buscar una candidatura. “Esta redacción genera un vacío que ha dado lugar a confusiones interpretativas”, señaló.

Con la modificación, el Ejecutivo pretende incorporar expresamente ese supuesto y obligar a la renuncia previa cuando el aspirante posea otra nacionalidad. La disposición alcanzaría tanto a quienes la obtuvieron por vínculos familiares como a quienes la adquirieron por cualquier otra vía, de acuerdo con la explicación ofrecida por Sheinbaum durante su conferencia de prensa.

Quien llegue a alguno de esos cargos también quedará sujeto a restricciones durante el ejercicio de sus funciones. No podrá solicitar una ciudadanía extranjera, invocar ante autoridades de otro país una nacionalidad distinta de la mexicana, utilizar pasaporte o documento de identidad expedido por otro Estado, ejercer derechos políticos vinculados con esa condición ni acogerse a protección diplomática.

Claudia Sheinbaum sostuvo que la intención es establecer una regla expresa antes de las candidaturas. “Quien tenga otra ciudadanía deberá renunciar a ella y conservar únicamente la mexicana, para garantizar que el interés de la nación esté por encima del de cualquier otro Estado del mundo”, afirmó.

De acuerdo con el texto presentado, el incumplimiento de estas prohibiciones tendrá consecuencias conforme al Título Cuarto de la Constitución, apartado que regula responsabilidades de los servidores públicos. La iniciativa incorpora esa previsión para quienes ocupen la Presidencia y plantea reproducir el esquema en las disposiciones aplicables a gubernaturas y a la Jefatura de Gobierno capitalina.

Posteriormente, si el Congreso aprueba la reforma constitucional, el Ejecutivo promoverá cambios a la Ley de Nacionalidad para fijar el procedimiento de renuncia ante las autoridades mexicanas y las correspondientes del país extranjero. Alcalde indicó que esa legislación deberá establecer los pasos previos al registro electoral, incluido el trámite que tendría que realizar la persona interesada antes de formalizar su candidatura.

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FGR