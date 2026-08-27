Los temas de este jueves

Mañanera de Sheinbaum: 27 de agosto del 2026

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece diálogo con los diversos representantes de los medios de comunicación, conocido como la Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional, en la CDMX

Claudia Sheinbaum este jueves en conferencia de prensa.
Claudia Sheinbaum este jueves en conferencia de prensa. Foto: Especial.
Por:
Elizabeth Hernández

Este jueves 27 de agosto de 2026, desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

Te puede interesar:

- Inzunza opta por el fuero: lo descobijan Morena y futura candidata a Sinaloa

- Claudia reivindica soberanía en acto con Fuerzas Armadas

TE RECOMENDAMOS:
La Presidenta Sheinbaum dejó abierta la posibilidad de sostener una reunión bilateral con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump
Hay comunicación permanente, reitera

Sheinbaum condiciona encuentro con Trump cuando sea oportuno

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Elementos de la SSPC, ayer, en el cateo en la alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX.
FGR asegura documentación

Cateo a Ingemar abre nuevas líneas contra red ligada a Ruffo


Google Reviews