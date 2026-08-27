Sheinbaum condiciona encuentro con Trump cuando sea oportuno

La Presidenta Sheinbaum dejó abierta la posibilidad de sostener una reunión bilateral con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó abierta la posibilidad de sostener una reunión bilateral con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, pero aclaró que el encuentro se dará “cuando sea oportuno” y una vez que existan acuerdos que permitan concretarlo.

Al ser cuestionada en su conferencia en torno a la necesidad de una reunión cara a cara para abordar los temas de seguridad, migración y aranceles, destacó que mantiene comunicación constante con el mandatario estadounidense, mediante llamadas directas, a través de sus equipos y recordó que ya se han encontrado previamente en actividades relacionadas con el Mundial de futbol.

“Pues cuando lleguemos a un acuerdo ya podríamos reunirnos. Hablamos muy seguido, he hablado 21 veces por teléfono con el presidente Trump. Hay permanente comunicación entre los gobiernos y de manera personal vía telefónica. Ya cuando sea oportuno iremos a Estados Unidos a reunirnos con el presidente Trump. Pero, en este momento, hay buena comunicación”, sostuvo.

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Sin embargo, Sheinbaum subrayó que la búsqueda de una buena relación con Estados Unidos no significa que México vaya a ceder en sus principios.

“Y como siempre, nosotros buscamos una buena relación con Estados Unidos, pero no por ello vamos a dejar de defender nuestros principios de soberanía, de independencia, de integridad territorial, de no injerencia, de no subordinación, de coordinación”, advirtió.

También planteó como objetivo alcanzar “el mejor acuerdo comercial posible”, ante la nueva visión que, dijo, tiene el gobierno estadounidense, y destacó que la estrategia de México es mantener una relación de coordinación con Washington sin que ello implique subordinación.

Además, confirmó que México fue invitado a participar en la próxima reunión del G20, que se realizará el 14 y 15 de diciembre en Miami, EU, y que su gobierno analiza su asistencia, aunque consideró que debe estar presente en el encuentro. No obstante, aclaró que la decisión definitiva sobre su asistencia se tomará cuando se acerque la fecha de la cumbre.

ENMIENDA. En otro tema, la mandataria detalló que la iniciativa que planteará para prohibir la doble nacionalidad en quienes aspiren a la Presidencia de la República o a una gubernatura busca cerrar la puerta al injerencismo extranjero en México, pues consideró que quienes ocupen estos cargos deben tener como única nacionalidad la mexicana, debido a que se trata de responsabilidades relacionadas directamente con la defensa del país.

“Yo creo que todas y todos los mexicanos estamos de acuerdo que para ser presidente de México, presidenta de México, pues solamente debe ser mexicano”, afirmó la mandataria.

Sheinbaum Pardo explicó que la doble nacionalidad no representa un problema para los ciudadanos en general, quienes incluso pueden contar con una segunda o tercera nacionalidad. Sin embargo, consideró que la situación debe ser diferente para quienes pretendan encabezar el Poder Ejecutivo federal o un gobierno estatal.

“Muchos mexicanos y mexicanas pueden tener doble nacionalidad, incluso triple nacionalidad es factible. Si quiere ser presidente o quiere ser gobernadora, gobernador ahí me parece que debe quedar claro que solamente debes tener una nacionalidad que es la mexicana”, dijo.

La Presidenta vinculó esta propuesta con la necesidad de evitar la injerencia extranjera en decisiones que, dijo, corresponden exclusivamente a los mexicanos: “Lo más importante es la defensa de la nación y la patria”.

Informó que el proyecto ya comenzó a ser redactado y revisado por la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, junto con el ministro en retiro Arturo Zaldívar, y que la iniciativa será enviada al Congreso para su discusión y eventual aprobación.

Reivindica defensa de soberanía nacional

| Por Elizabeth Hernández |

La Presidenta Claudia Sheinbaum colocó la soberanía, la lealtad constitucional y el servicio al pueblo en el centro de su mensaje ante una nueva generación de integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

Desde el Colegio del Aire, en Zapopan, Jalisco, donde encabezó la clausura del ciclo escolar 2025-2026 y la apertura del siguiente periodo del Sistema Educativo Militar, integrado por 44 planteles, la mandataria pidió recordar que provienen “de una nación que ha luchado por su soberanía”, una idea que enlazó con la defensa del derecho del país a decidir su rumbo.

“A todas y todos nos corresponde recordar siempre de dónde viene esta fuerza: de un pueblo que ha defendido su libertad, de una nación que ha luchado por su soberanía y una historia que nos enseñó que México tiene derecho siempre a decidir su propio destino”, destacó.

De izq. a der.: Pablo Lemus, Ricardo Trevilla, la Presidenta Sheinbaum y Raymundo Morales, ayer, en el Colegio del Aire. ı Foto: Cuartoscuro

Afirmó que el Ejército “viene del pueblo” y ubicó entre sus referentes a los Niños Héroes y la Batalla del 5 de Mayo, episodios que relacionó con la defensa del territorio y la independencia nacional.

Al dirigirse a quienes concluyeron sus estudios, sostuvo que el ejercicio de la autoridad exige prudencia y humildad, además de sensibilidad en el uso de la fuerza. “El uniforme no representa privilegios sino servicio al pueblo y a la nación”. También llamó a colocar “siempre el interés superior por encima del interés personal” y pidió que la preparación profesional avance junto con la honestidad, la solidaridad, el respeto y los principios.

También hizo un reconocimiento público al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, a quien definió como “un hombre visionario, sensible y patriota”. Señaló que México cuenta con “un gran mando” al frente del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, y destacó su visión sobre preparación, disciplina, valores y responsabilidad ante el país.

Trevilla informó que la Defensa iniciará el proceso legal y administrativo para cambiar el nombre de la Universidad del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional por Universidad de Defensa Nacional. El general explicó que la nueva denominación busca expresar con mayor claridad el alcance de la institución y relacionar la formación profesional con la integridad, independencia y soberanía del país.

Como parte del balance académico, reportó ocho mil 138 militares graduados de distintos planteles. Cerca de tres mil mil corresponden a especialidades de formación de oficiales y mil se incorporarán a la Guardia Nacional. A partir del 1 de septiembre comenzarán estudios otros cinco mil 200 alumnos.

La futura Universidad de Defensa Nacional conservará 44 escuelas y centros, con una oferta que incluye 78 posgrados, 29 licenciaturas, 106 cursos para formación de clases y 131 programas de capacitación. Personal castrense también participa en 81 talleres en otros países.