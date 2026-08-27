Operativo federal contra huachicol deja aseguramiento de 5 inmuebles y 135 animales exóticos

Una investigación federal sobre el mercado ilícito de hidrocarburos llevó al hallazgo de 135 animales exóticos durante cinco cateos realizados en los municipios de Tampico y Altamira, en Tamaulipas. Los operativos también dejaron una persona detenida, así como el decomiso de aproximadamente 68 mil litros de diésel, armas de fuego, vehículos y equipo para almacenamiento de combustible.

Como parte de las indagatorias por un caso de huachicol fiscal, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades estatales, intervinieron un centro de almacenamiento, una gasolinera clandestina, una vivienda, un taller y un rancho.

Dentro de esta última propiedad, las autoridades localizaron al menos 35 ejemplares que pertenecen a especies consideradas en riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010. Entre ellas figuran monos araña mexicanos, jaguares, un tigrillo, una guacamaya verde y bisontes americanos, clasificados en peligro de extinción. También había borregos cimarrón, una iguana verde y un perico azteca sujetos a protección especial.

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Otras especies encontradas, como tigres de Bengala, un mandril, un lémur, leones africanos y tortugas sulcata, están sujetas a reglas internacionales de comercio establecidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) quedó a cargo de su valoración, resguardo y manejo especializado.

Además, las diligencias permitieron asegurar un tractocamión, dos pipas, una camioneta tipo pick up, dos frac tanks, dos autotanques, cuatro bombas de presión, dos tanques reactores, cuatro depósitos de almacenamiento, una motobomba, mangueras y contenedores vinculados con el presunto manejo de hidrocarburo de procedencia ilícita.

Las fuerzas federales también encontraron equipos de comunicación, dos armas de fuego y cartuchos. La persona detenida quedó a disposición ante el Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica, mientras los cinco inmuebles permanecen sellados y bajo resguardo de las autoridades.

En seguimiento a trabajos de inteligencia e investigación para combatir el mercado ilícito de combustibles, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico y @SSPCMexico ejecutaron cateos en cinco inmuebles de Tamaulipas, entre ellos un centro de almacenamiento, una gasolinera clandestina, un… pic.twitter.com/q56OCsRifU — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 27, 2026

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