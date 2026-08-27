Fernando Farías Laguna es vinculado a proceso, acusado de huachicol fiscal

Una jueza de control vinculó a proceso a Fernando Farías Laguna por su probable participación en una organización dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible. La autoridad judicial también mantuvo la medida de prisión preventiva oficiosa, por lo que el ex mando naval permanecerá recluido en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el Ministerio Público Federal le atribuye delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, bajo la modalidad de ocultamiento. La imputación quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

El fallo se conoció esta mañana durante la continuación de la audiencia inicial, que quedó suspendida ayer por la noche. Al inicio de este proceso la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica, y al vencer ese plazo, la juzgadora determinó que existen elementos suficientes para avanzar en el proceso en contra del exmando naval.

TE RECOMENDAMOS: En Tamaulipas Operativo federal contra huachicol deja aseguramiento de 5 inmuebles y 135 animales exóticos

Farías Laguna contaba con una orden de aprehensión obtenida por la FGR, que además solicitó a Interpol la emisión de una Ficha Roja para localizarlo fuera de México. Autoridades argentinas lo detuvieron el 23 de abril de este año en el barrio de Palermo.

Tras el procedimiento de expulsión de Argentina, el exservidor público llegó la semana pasada a México a bordo de una aeronave de la Secretaría de Marina, acompañado por personal ministerial de la Fiscalía. Desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) quedó bajo custodia de las autoridades federales para ser presentado ante la jueza que lo requería por estos delitos.

Te puede interesar:

- Inzunza opta por el fuero: lo descobijan Morena y futura candidata a Sinaloa

- Claudia reivindica soberanía en acto con Fuerzas Armadas

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR