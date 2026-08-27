Gobierno de CSP abre nuevas rutas de investigación por Ayotzinapa y alista informe público

El Gobierno federal abrió nuevas líneas de investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa que ya derivaron en detenciones de personas que antes no figuraban en el expediente, entre ellas el exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Los avances serán explicados públicamente antes del próximo 26 de septiembre, cuando se cumplirán 12 años del caso.

Claudia Sheinbaum Pardo informó que este jueves se reunirá con las madres y padres de los estudiantes desaparecidos para darles a conocer estos avances. El fiscal encargado del caso les explicará el desarrollo de las pesquisas que llevaron a las nuevas capturas, incluida la de Aguirre Rivero, además de las otras líneas que permanecen abiertas dentro de la investigación.

Uno de los elementos centrales de esta nueva etapa surgió del análisis de las “sábanas de llamadas telefónicas” correspondientes a la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. La mandataria aseguró que esos registros no fueron examinados a profundidad por las autoridades que tuvieron previamente la investigación sobre la desaparición de los normalistas.

“Es muy relevante el avance que se tiene”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia matutina. También añadió que el Gobierno mantiene como objetivos establecer la verdad sobre lo ocurrido, alcanzar justicia y localizar a los jóvenes desaparecidos.

Después de ese encuentro, la Presidenta pretende que parte de los hallazgos llegue a conocimiento público sin revelar información que pueda comprometer las diligencias. Para ello pidió a la Secretaría de Gobernación preparar una presentación y señaló que espera contar con el acuerdo de la Fiscalía para determinar qué aspectos pueden difundirse.

La exposición deberá explicar cuáles son las nuevas líneas, por qué existen más detenidos y qué trabajo permitió a las autoridades llegar hasta personas que permanecieron fuera de las investigaciones previas.

El Gobierno no dio a conocer cuántas capturas surgieron directamente de estas pesquisas ni identificó a todas las personas incorporadas recientemente a las investigaciones. Tampoco explicó si el análisis de las llamadas aportó nuevos elementos sobre el paradero de los estudiantes o únicamente permitió establecer posibles responsabilidades de otros involucrados.

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FGR