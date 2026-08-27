Yo no tengo nada que esconder: Alito; reta a Morena y apuesta por frente opositor

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI y senador de la República, afirmó que su partido buscará construir un frente opositor amplio rumbo a las elecciones de 2027, con la participación de otras fuerzas políticas y de la ciudadanía, al tiempo que advirtió que no se detendrá ante un eventual proceso de desafuero en su contra.

En el marco del inicio de la reunión plenaria de los senadores y diputados federales del PRI, Moreno sostuvo que el partido trabaja en la construcción de un frente opositor amplio, con acuerdos que puedan concretarse tanto a nivel nacional como en las entidades federativas.

“Queremos construir un gran frente, un gran frente amplio con los partidos políticos, con la sociedad para ganarle estos cínicos y corruptos de Morena”, señaló.

El dirigente nacional del PRI aseguró que enfrentará con “firmeza”, “carácter” y “determinación” cualquier procedimiento para retirarle el fuero y acusó al oficialismo de perseguir y amedrentar a la oposición.

“Yo no tengo nada que esconder”, afirmó Moreno, quien advirtió: “Nos veremos allí en la Cámara con carácter y con mucho ánimo”.

Ante la pregunta de si se ve en la cárcel, el senador respondió: “Yo me veo defendiendo a México”.

Moreno calificó como una estrategia de persecución las acciones que, según él, se han emprendido contra integrantes de la oposición y sostuvo que un eventual proceso en su contra respondería a intereses políticos.

“No hay nada jurídicamente válido y lo que exhiben es esta parte de persecución, de querer callar a la oposición”, declaró.

También acusó a Morena de recurrir a investigaciones y órdenes de aprehensión para impedir que sus adversarios participen en procesos electorales.

“Ellos ven una candidata, un candidato, un compañero del partido que puede ganar un municipio, que puede ganar un gobierno, inmediatamente le arman una carpeta de investigación”, sostuvo.

El dirigente priista celebró la apertura del PAN para explorar posibles alianzas y señaló que los acuerdos deben construirse privilegiando los intereses del país por encima de las marcas partidistas.

“Antes de un cálculo político electoral o pensar en una marca partidista (...) hay que empezar en el país”, afirmó.

En el caso de San Luis Potosí, Moreno dejó abierta la posibilidad de que el PRI pueda sumar al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a una eventual coalición opositora, aunque aclaró que no existe un diálogo directo con la dirigencia nacional del Verde. Explicó que son las dirigencias y actores políticos locales quienes mantienen acercamientos para explorar acuerdos.

“Yo no se lo dije al Verde”, respondió Moreno al ser cuestionado por el deslinde público de ese partido, y agregó que el PRI busca construir una alianza lo más amplia posible con las fuerzas que no vayan con Morena.

El priista sostuvo que, en San Luis Potosí, el hecho de que el PRI y otros partidos puedan competir por separado permite explorar posteriormente una coalición más amplia, en función de la competitividad electoral.

“Mientras más partidos políticos nos podamos sumar, más grande podemos impulsar una alianza también con las y los ciudadanos y la sociedad”, señaló.

El senador sostuvo que la estrategia rumbo a 2027 no debe limitarse a una alianza entre partidos, sino que debe incorporar a ciudadanos y sectores sociales que busquen una alternativa a Morena.

El dirigente priista aseguró que el PRI continuará denunciando lo que considera abusos de poder y llamó a la oposición a mantenerse unida de cara a los comicios de 2027.

“Lo que no puedan ganar en las urnas, te lo quieren quitar en la mesa”, afirmó.

En nuestra #PlenariaPRI, las y los legisladores del @SenadoPRI y @GPPRIDiputados estaremos trabajando juntos para construir una agenda seria, responsable y con rumbo. Vamos a defender a México con fuerza, firmeza y valor, poniendo sobre la mesa experiencia, capacidad y soluciones… pic.twitter.com/P6PRnPnjT0 — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 27, 2026

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FGR