México pide extradición de implicados en red de Farías Luna en EU, revela Sheinbaum

La investigación contra Fernando Farías Laguna por una presunta red de contrabando de combustible alcanzó a personas que se encuentran en Estados Unidos y cuya extradición ya ha sido solicitada por México, afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum. El expediente también incluye a antiguos mandos de la Secretaría de Marina y empresarios, algunos de ellos ya detenidos.

Sheinbaum sostuvo que la estructura permitía distribuir en territorio nacional combustible introducido de contrabando, principalmente desde Estados Unidos. En esa operación, señaló, participaban personas con cargos de mando dentro de la Marina junto con actores del sector privado.

El origen de la indagatoria, según la mandataria, se remonta a una denuncia presentada por el almirante Rafael Ojeda Durán, anterior titular de la Secretaría de Marina (Semar) ante la Fiscalía General de la República. Sheinbaum precisó que ese señalamiento se formuló durante el primer año de Alejandro Gertz Manero al frente de la institución y comprendía a integrantes de la propia dependencia naval.

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Más adelante, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, actual titular de Semar, presentó otra denuncia relacionada con las mismas personas y con otros posibles involucrados. Ese nuevo expediente incorporó el caso de un buque localizado en Tampico que transportaba combustible y que pretendía ingresar al país bajo una declaración distinta sobre la sustancia que llevaba.

La Presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la investigación que realiza la Fiscalía General de la República contra Fernando 'N', por su presunta participación en el delito de tráfico de combustible, y solicitó que se aplique la justicia. #México #Justicia #FernandoFarías… pic.twitter.com/zEIwlgEQjE — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 27, 2026

A partir de ese episodio, según la explicación presidencial, las autoridades ampliaron las pesquisas y realizaron detenciones durante el año pasado. Sheinbaum no precisó cuántas capturas corresponden directamente a esa segunda denuncia, ni identificó a todos los implicados que permanecen bajo investigación.

Farías Laguna quedó incorporado a esa causa y regresó recientemente de Argentina después de que ese país lo expulsó a solicitud del Gobierno mexicano. La mandataria aseguró que la Fiscalía cuenta con elementos suficientes para sostener la acusación y calificó como “muy sólida” la carpeta abierta en su contra.

Sheinbaum detalló que dentro del mismo expediente aparecen personas que ya se encuentran detenidas y otras que permanecen fuera de México. “Otros que se ha solicitado, incluso la extradición porque se encuentra en este momento en los Estados Unidos”, expuso al referirse al alcance internacional de la investigación.

La Presidenta no proporcionó los nombres de quienes son reclamados desde territorio estadounidense ni aclaró cuántas solicitudes de extradición están en curso. Tampoco identificó a los empresarios investigados o precisó qué función atribuye la Fiscalía a cada uno dentro del esquema.

“Es una red de contrabando de combustible en donde estas personas eran parte fundamental”, afirmó Sheinbaum. Su explicación coloca a Farías Laguna dentro de una estructura más amplia que, de acuerdo con el Gobierno, articulaba la entrada y posterior distribución del hidrocarburo.

La mandataria sostuvo que corresponde a las autoridades judiciales resolver cada situación conforme al procedimiento penal, mientras continúan las acciones derivadas de una investigación que, dijo, comenzó años atrás.

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LMCT