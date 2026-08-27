Gobierno definirá en septiembre límite a celulares en escuelas

Imagen de archivo, donde la Presidenta habló sobre el debate del uso de móviles en escuelas.

El Gobierno federal definirá en septiembre si establece una restricción nacional al uso de teléfonos celulares en las escuelas, una medida que ya opera en 16 estados y que la Presidenta Claudia Sheinbaum considera necesaria ante los efectos que atribuye al uso excesivo de plataformas digitales entre niñas y niños.

La decisión se tomará después de conocer la opinión de maestras y maestros a través de los consejos técnicos escolares. la Presidenta Sheinbaum aclaró que no resolverá personalmente el alcance de la medida y señaló que el planteamiento deberá discutirse en el Consejo de Educación, donde participan los responsables del sector de todas las entidades federativas.

“Este septiembre, digamos, se definirá lo de las escuelas”, adelantó la mandataria. Su postura parte de limitar la presencia de dispositivos durante la jornada y recuperar actividades como el trabajo con papel y lápiz, además de favorecer la convivencia entre estudiantes durante los recreos.

Para la Presidenta, el uso excesivo de plataformas digitales puede afectar el crecimiento, la conducta y el desarrollo cognitivo de los menores. Ese diagnóstico, dijo, cobró mayor peso después de las exposiciones de especialistas presentadas previamente por el Gobierno sobre los efectos de estas tecnologías.

El debate no quedará limitado a los teléfonos dentro de los planteles. Sheinbaum encargó además a su equipo jurídico revisar si las medidas derivadas de un caso contra Meta en Estados Unidos pueden tener algún alcance en México, particularmente las relacionadas con el tiempo que los menores permanecen conectados a Facebook e Instagram y las restricciones de acceso durante la noche.

Durante la conferencia se presentó información según la cual Meta pagaría casi 18 mil millones de dólares para resolver demandas relacionadas con la adicción de adolescentes a sus plataformas. También se mencionó un límite de dos horas diarias de conexión para menores y la imposibilidad de utilizar esos servicios durante la noche.

Sheinbaum pidió revisar con precisión el alcance jurídico de esas medidas antes de determinar si pueden producir algún efecto fuera de Estados Unidos. El análisis quedó encargado al equipo legal de Presidencia, incluida la consejera jurídica Luisa María Alcalde y Arturo Zaldívar.

“Hay que ver si eso solo es en Estados Unidos o puede tener alcance también a México”, señaló la Presidenta al ordenar la revisión. La conferencia no estableció qué mecanismo podría utilizar el Gobierno mexicano en caso de concluir que alguna disposición resulta aplicable en el país.

La eventual regulación de celulares y el análisis sobre Meta forman parte de una discusión más amplia que el Ejecutivo pretende mantener sobre los efectos de las tecnologías digitales. Una vez resuelto el tema de los dispositivos en las escuelas, Sheinbaum adelantó que su administración quiere ampliar el debate hacia la inteligencia artificial.

Ese siguiente frente todavía no tiene una propuesta concreta. La mandataria señaló que busca promover una discusión pública sobre los efectos de la tecnología en distintos ámbitos, desde la formación educativa hasta otros asuntos que, a su juicio, pueden afectar la vida pública del país.

Te puede interesar:

- Inzunza opta por el fuero: lo descobijan Morena y futura candidata a Sinaloa

- Claudia reivindica soberanía en acto con Fuerzas Armadas

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR