Marina da de baja a Fernando Farías Laguna, acusado de huachicol fiscal

La Secretaría de Marina habría dado de baja al excontralmirante Fernando Farías Laguna, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de participar en una “compleja red criminal dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible”.

De acuerdo con El Universal, en abril pasado la Marina determinó la baja definitiva del sobrino político del exsecretario José Rafael Ojeda Durán y, desde entonces, perdió el grado de Contralmirante en la Armada de México.

Según fuentes citadas por el periódico, la baja ocurrió días antes de que Fernando Farías Laguna fuera detenido en Argentina, el 23 de abril, y que en ese momento no servía como personal naval en activo.

Desde el pasado 21 de agosto, Farías Laguna permanece recluido en el penal de “El Altiplano”, ubicado en el municipio Almoloya de Juárez, Estado de México, adonde fue trasladado tras arribar a México luego de ser expulsado de Argentina.

El excontralmirante es acusado de, presuntamente, participar en el delito de delincuencia organizada “con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en la modalidad de ocultamiento”, de acuerdo con la FGR.

El pasado 22 de agosto, durante una audiencia privada celebrada por videoconferencia, un juez de control impuso a Farías Laguna la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en “El Altiplano”.

Debido a que la defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional, se espera que este 26 de agosto se defina su situación jurídica durante la continuación de la audiencia.

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cehr