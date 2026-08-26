‘Separarlo no basta’: PAN exige a Inzunza dejar el Senado y enfrentar acusaciones

Los diputados Paulina Rubio y Federico Döring cuestionaron que el senador Enrique Inzunza se haya separado del grupo parlamentario de Morena y sostuvieron que conservar el fuero le permite evitar enfrentar los señalamientos en su contra.

La separación del senador Enrique Inzunza Cázarez de la bancada de Morena no representa, por sí misma, una ruptura con las responsabilidades que pudiera tener ante las autoridades, acusaron diputados federales del PAN, quienes señalaron que el legislador debería solicitar licencia y enfrentar los señalamientos que pesan en su contra.

La diputada federal panista Paulina Rubio sostuvo que Morena pretende deslindarse políticamente de Inzunza al retirarlo de su fracción, pero consideró que esta decisión no cambiará la percepción de la ciudadanía sobre los vínculos que, según acusaciones de la oposición, existen entre integrantes de la Cuarta Transformación y el crimen organizado.

“La sociedad de México no olvidará que en la 4T son un gobierno que camina de la mano del crimen organizado”, afirmó.

La legisladora acusó a Morena de intentar presentar la salida de Inzunza de la bancada como una medida para limpiar la imagen del partido, sin que ello implique que el senador deje el cargo o enfrente las investigaciones correspondientes.

“Podrán tratar de engañarse ellos mismos creyendo que limpian con eso la imagen de su narcopartido; sin embargo, en la memoria de todas y todos está que las estructuras del gobierno están corrompidas por elementos que integraron a sus filas que cogobiernan justamente con el narcotráfico”, sostuvo.

El legislador morenista Enrique Inzunza Cázarez, al hablar en tribuna del Senado, en foto de archivo. ı Foto: Especial

Federico Döring, diputado federal y vocero del Grupo Parlamentario del PAN, calificó como una “simulación” la decisión de separar a Inzunza de la bancada morenista y cuestionó que el senador conserve su cargo y, con ello, el fuero constitucional.

El panista sostuvo que la medida contó con la autorización de la presidenta Claudia Sheinbaum y consideró que el gobierno federal debería presionar para que el legislador solicite licencia.

“En vez de que la presidenta Sheinbaum ejerza el poco liderazgo que le queda para lograr la licencia de Inzunza, ¿creen que con separarlo de la bancada ya con eso van a poder eludir su responsabilidad como narcos del bienestar?”, cuestionó.

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MSL