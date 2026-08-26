ISSSTE asegura 97% de abasto de medicinas; prevé 98% en México

El titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Martí Batres Guadarrama, confirmó el avance en la logística médica.

Los derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) pueden esperar una mejora sustancial en la disponibilidad de sus tratamientos. El organismo reporta un 97 por ciento de abasto de medicamentos en sus farmacias y almacenes a nivel nacional, cifra que se prevé alcance el 98 por ciento en los próximos días. Esta información fue confirmada por Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, quien destacó los avances en la distribución de insumos esenciales.

Batres explicó que el incremento proyectado al 98 por ciento se debe a que una importante cantidad de medicamentos e insumos ya se encuentra en tránsito hacia las diversas unidades médicas distribuidas en las entidades federativas del país. “Cada vez hay más medicamentos en el ISSSTE, porque hemos mejorado mucho el abasto”, afirmó el director en redes sociales, subrayando el esfuerzo continuo para fortalecer la cadena de suministro.

Un pilar fundamental de esta estrategia es el Centro Nacional de Distribución (CENADI-BIRMEX) del Instituto. Este centro mantiene un inventario permanente de más de 50 millones de piezas de medicamentos. Desde ahí, aproximadamente 17 millones de piezas entran y salen cada mes, garantizando la cobertura para las casi 800 farmacias del ISSSTE en todo el territorio nacional. Este sistema de distribución es crucial para mantener el flujo constante de medicinas.

La red de suministro recibe abastecimiento constante desde las instalaciones del Centro Nacional de Distribución (CENADI-BIRMEX). ı Foto: Especial.

La meta principal de estas acciones es garantizar una atención oportuna y de calidad para la derechohabiencia del ISSSTE. Con una mayor disponibilidad de fármacos, se busca reducir los tiempos de espera y asegurar que los pacientes reciban los tratamientos necesarios sin interrupciones.

Este esfuerzo se enmarca en las políticas de salud del gobierno actual, parte del “Segundo Piso de la Cuarta Transformación” que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El ISSSTE mantiene la distribución permanente de medicamentos e insumos de curación con el objetivo de consolidar un sistema de salud más robusto y accesible para los trabajadores del Estado y sus familias en México.

Con estos avances, el ISSSTE reafirma su dedicación a la salud de sus afiliados, buscando que la falta de medicamentos sea cada vez menos una preocupación para quienes dependen de sus servicios médicos en todo el país.

#NoticiasISSSTE📦 Del CENADI… ¡Hasta tu farmacia ISSSTE! 🏥



El director general, @martibatres, informó que actualmente se cuenta con 🤩 97% de abasto de claves de medicamentos y se prevé alcanzar ⬆️ ¡el 98% en los próximos días! 💊✨ Gracias a las piezas que ya están en… pic.twitter.com/e9czpGsqaU — ISSSTE (@ISSSTE_mx) August 26, 2026

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JVR