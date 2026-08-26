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Velasco se reúne con funcionarios de EU para hablar de IA, migración y mexicanos

El canciller llevó a Washington temas de cooperación en inteligencia artificial, semiconductores y cadenas de suministro, además de la atención a connacionales

Velasco se reúne con funcionarios de EU
Velasco se reúne con funcionarios de EU Foto: X: @SRE_mx
Por:
Elizabeth Hernández

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, sostuvo encuentros con altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos en Washington para revisar la cooperación bilateral en inteligencia artificial, semiconductores, cadenas de suministro y movilidad humana, además de plantear la atención de casos relacionados con la muerte de personas mexicanas.

Durante una reunión con el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Jacob Helberg, el canciller analizó oportunidades de colaboración bilateral en innovación y tecnologías emergentes. La conversación incluyó el desarrollo de inteligencia artificial, la industria de semiconductores y el fortalecimiento de las cadenas de suministro.

Más tarde, Velasco se entrevistó con el subsecretario del Departamento de Seguridad Interior, Troy Edgar. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó la importancia que el gobierno mexicano otorga a los casos de connacionales fallecidos y planteó la necesidad de evitar que este tipo de situaciones continúe.

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Ambos funcionarios también revisaron la coordinación entre México y Estados Unidos frente a los flujos migratorios. El encuentro formó parte de la agenda de trabajo que el canciller desarrolló en la capital estadounidense para abordar asuntos prioritarios de la relación bilateral.

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MSL

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