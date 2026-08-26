Detienen en Puebla a presunto implicado en homicidio de César Gastélum

Autoridades federales detuvieron en Puebla a Jesús Alberto “N”, señalado como uno de los dos hombres que dispararon contra el creador de contenido César Daniel Nolazco Gastélum, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El Cesarín o Compasexor fue asesinado el pasado 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa.

El funcionario explicó que trabajos de inteligencia e investigación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) permitieron identificar al sospechoso y localizarlo en territorio poblano. La captura derivó de las indagatorias abiertas por el homicidio ocurrido hace poco más de tres semanas.

Durante el operativo, tres sujetos armados atacaron a agentes de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de acuerdo con García Harfuch.

Los elementos respondieron a la agresión y uno de los atacantes murió, mientras que otros dos quedaron detenidos. Entre ellos se encontraba Jesús Alberto “N”.

“Ante la agresión, nuestros compañeros actuaron con valor y determinación para salvaguardar la integridad de los demás integrantes del convoy operativo”, señaló el titular de la SSPC al informar en redes sociales sobre el enfrentamiento.

En seguimiento a la investigación por el homicidio del creador de contenido César Daniel Nolazco Gastélum, ocurrido el pasado 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa, labores de inteligencia e investigación del Centro Nacional de Inteligencia permitieron identificar y ubicar en Puebla a… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 27, 2026

En el sitio, las fuerzas de seguridad aseguraron tres armas de fuego, cartuchos y vehículos. El secretario no precisó el número de unidades decomisadas ni proporcionó la identidad del segundo detenido o del hombre que perdió la vida.

García Harfuch reconoció la participación de los agentes que intervinieron en la operación y destacó el respaldo de la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General del Estado de Puebla y el gobernador de esa entidad, Alejandro Armenta Mier.

“Las investigaciones continúan para detener a todos los responsables. No habrá impunidad”, afirmó el secretario.

Hasta ahora, las autoridades federales no han informado sobre la captura del segundo sujeto señalado por participar directamente en el ataque contra Nolazco Gastélum.

César Gastélum se dio cuenta que estaban detrás de él ı Foto: Redes sociales

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MSL