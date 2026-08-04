¿Quién era César Gastélum? El creador de contenido asesinado en Culiacán

El nombre de César Gastélum comenzó a circular ampliamente en redes sociales la noche del martes 4 de agosto, luego de que se confirmara su asesinato en Culiacán, Sinaloa.

El creador de contenido, quien también incursionaba en la música, perdió la vida tras un ataque armado ocurrido en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, uno de los puntos más transitados de la capital sinaloense.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven se encontraba presuntamente grabando un video o realizando una transmisión para sus redes sociales cuando fue sorprendido por hombres armados.

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El ataque ocurrió a las afueras de un restaurante de comida rápida ubicado sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, cerca del cruce con la calle Josefa Ortiz de Domínguez.

¿Quién era César Gastélum?

César Gastélum era un creador de contenido originario de Culiacán que mantenía una presencia activa en plataformas como TikTok, Instagram y otras redes sociales, donde compartía videos sobre su vida cotidiana, automóviles, música y momentos con amigos.

Además de generar contenido digital, era conocido por su faceta como cantante, lo que le permitió construir una comunidad de seguidores en el estado de Sinaloa.

Tras conocerse la noticia de su muerte, decenas de usuarios comenzaron a publicar mensajes de despedida, fotografías y videos para recordar al joven influencer, expresando condolencias a sus familiares y amigos.

¿Qué se sabe del ataque?

Las autoridades informaron que el ataque se registró la noche del 4 de agosto en el sector Tres Ríos. Paramédicos acudieron al lugar, pero únicamente pudieron confirmar que César Gastélum ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, elementos de seguridad acordonaron la zona para permitir las diligencias periciales y el levantamiento de evidencias.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni se ha confirmado el móvil del crimen. La Fiscalía de Sinaloa mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

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MSL