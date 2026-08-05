¿Cuál es la relación del influencer César Gastelum con el narco César Gastelum Serrano?

El asesinato del influencer César Gastelum conmocionó en las redes sociales, además de que desató varios cuestionamientos sobre los vínculos que tenía el creador de contenido con otros personajes.

Además, de la relación familiar con Ana Gastelum, los usuarios también quieren saber cuál es su vínculo con el narcotraficante que se llama igual que él César Gastélum Serrano.

¿Quién es César Gastelum Serrano?

César Gastélum Serrano, conocido como “La Señora” o “El Marisquero”, nació el 30 de abril de 1968 en Culiacán, Sinaloa. Fue identificado por autoridades mexicanas y estadounidenses como un operador de alto nivel del Cártel de Sinaloa, con vínculos directos con líderes como Ismael “El Mayo” Zambada, Joaquín “El Chapo” Guzmán y Dámaso López Núñez, alias “El Licenciado”.

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Su principal actividad consistía en el tráfico de cocaína a gran escala. Coordinaba el traslado de toneladas de droga semanalmente desde Colombia, pasando por Honduras y Guatemala, hasta México y con destino final a Estados Unidos.

El video del momento del asesinato de César Gastélum ı Foto: Redes sociales

Operaba a través de una extensa red criminal que incluía a varios de sus hermanos y empresas familiares, entre ellas una de construcción de andamios, que según las autoridades facilitaban el trasiego y el lavado de dinero.

En diciembre de 2014, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó e incluyó en listas de narcotraficantes más buscados.

Fue detenido el 11 de abril de 2015 en Cancún, Quintana Roo, por fuerzas federales mexicanas y extraditado a Estados Unidos el 15 de noviembre del mismo año. Allí enfrentó cargos de narcotráfico; aunque inicialmente se mencionó la posibilidad de cadena perpetua, alcanzó un acuerdo que resultó en una sentencia de 10 años de prisión.

En marzo de 2026, la OFAC eliminó las sanciones en su contra y las de sus hermanos como parte de una revisión de designaciones.

Según el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, su liberación estaba programada para el 20 de agosto de 2026, tras cumplir su condena en una prisión de mediana seguridad en Florida.

¿Cuál es la relación entre el influencer César Gastelum y el narco César Gastelum Serrano?

De acuerdo con al información, entre el influencer y el narcotraficante no existe ninguna relación o vínculo familiar. Lo único que los une es que comparten el mismo nombre, ya que ambos son de Culiacán, Sinaloa. Pero no tienen ningún lazo sanguíneo.

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