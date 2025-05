‘Me iban a matar’: Los turbios comentarios de Valeria Márquez minutos antes de su asesinato | VIDEO

Valeria Márquez murió asesinada en su salón de belleza, cuando un sujeto que se hizo pasar por un repartido llegó a decirle que le entregaría un regalo y en realidad le disparó a sangre frío en la cabeza y en el pecho y huyó del lugar.

Todo el asesinato quedó grabado en video, pues la tiktoker Valeria Márquez se encontraba haciendo una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok.

Sin embargo, en live lo comenzó a hacer desde antes de que llegaran a ejecutarla. En la grabación la influencer cuenta a sus seguidores que alguien la fue a buscar a su salón de belleza temprano y que una de sus empleadas, Erika, le llamó para contarle que la estaban buscando.

El repartidor había dicho que era una entrega personal, que no podía entregar un regalo costoso y lujoso a nadie más que no fuera ella.

Valeria Márquez presentía que la iban a matar

Conforme transcurre el live, Valeria Márquez se empieza a preocupar por la situación del repartidor del regalo y es que de repente empieza a decir que iban por ella para matarla o para secuestrarla.

“Wey, a lo mejor me iban a matar”, dijo Valeria Márquez, pero fue interrumpida por otra mujer que le dijo que no, que solo la estaban buscando porque le querían entregar algo, pero como no estaba la titular del envío que el repartidor regresaba una hora después.

Valeria le preguntó a las personas que estaban con ella que a qué hora dijo el hombre que regresaba y preguntó si iba en moto, pero no le supieron responder a esta pregunta.

Después de escuchar esto, Valeria se voltea a la cámara asustada y dice con toda seguridad: “Me iban a levantar o qué”. En otra parte del video la creadora de contenido dice: “Me quedé preocupada porque (el repartidor) tenía la cara tapada, ya me ondié”, dijo la famosa en la transmisión.

Posteriormente, se ve que llega el supuesto repartido y pregunta por ella, la tiktoker asiente con la cabeza para identificarse y entonces es el momento en el que ella corta el audio del live para que no se escuche lo que dicen y de repente le empiezan a disparar y ella queda tendida en el sillón donde estaba.

Hasta que su cuerpo se empieza a resbalar y termina cayéndose sobre la mesa con la cabeza llena de sangre, mientras sostenía un muñeco de peluche en las manos.