El desgarrador mensaje con el que Vivian de la Torre despide a su amiga asesinada Valeria Márquez

Vivian de la Torre es la mejor amiga de Valeria Márquez, la influencer asesinada en su salón de belleza mientras hacía una transmisión en vivo.

Vivian está en medio de la crítica porque la están acusando de estar involucrada en el asesinato de su amiga, pues señalan que ella la entretuvo varios minutos para esperar que llegara en falso repartidos a supuestamente entregar un regalo costoso para la influencer cuando en realidad la iban a matar.

La mejor amiga de Valeria decidió cerrar los comentarios en sus perfiles de Instagram y de TikTok, ya que en éstos la gente la atacaba y le decían que ella se veía muy tranquila en el live y que no se veía afectada tras presenciar el asesinato de su mejor amiga. Algunos la acusan de que quería parecerse a Valeria y de tenerle envidia.

El mensaje con el que Vivian de la Torre despidió a Valeria Márquez

En su cuenta de Instagram, Vivian de la Torre publicó una historia que se trata de una foto en la que aparecen Vivian y Valeria frente a un espejo y ambas tienen el rostro tapado con su celular pues se trata de una selfie.

La imagen la acompañó con el siguiente mensaje: “Mi perita preciosa (sic). Te amaré por siempre mi niña. Jamás imaginé una vida sin ti. Sin duda tengo un angelote que me cuidará siempre. Te amo mi Barbie”.

Mensaje de despedida de Vivian a Valeria Márquez ı Foto: IG Vivian de la Torre

Por otra parte, Vivian también hizo una publicación en sus historias de TikTok, pero ahí publicó un video en el que aparece Valeria Márquez sosteniendo un ramo gigante de rosas rojas, el famoso ramo buchón.

Este video también está acompañado de un mensaje y dice lo siguiente: “Me quedo con todo lo bonito y todos los detalles que te di que alegraban siempre tus días. Te amaré hasta mi último día y siempre me harás falta. Hoy no solo me quitaron a mi mejor amiga, sino a una hermana y mi apoyo más grande. Descansa mi Vale bonita”.

Vivian de la Torre despide a Valeria Márquez en TikTok ı Foto: TikTok Vivian de la Torre

Hasta el momento es lo único que ha mencionado Vivian, ya que no se ha pronunciado sobre las acusaciones en las que la señalan de estar involucrada en el asesinato de la influencer.

Las dos aparecían en fotografías juntas e iban a fiestas y se tomaban selfies, parece que siempre estaban juntas y algunos indican que lucían muy parecidas físicamente como si fueran hermanas.