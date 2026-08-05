‘Esos chavales me dan miedo’: César Gastélum se dio cuenta que lo estaban ‘cazando’ | VIDEO

César Gastélum se dio cuenta que estaban detrás de él

El influencer César Gastélum, quien fue asesinado la noche del 4 de agosto afuera de un restaurante de comida rápida KFC en Culiacán, Sinaloa, observó una moto sospechosa que circulaba cerca de dónde estaba él.

El creador de contenido estaba transmitiendo en vivo en su cuenta de TikTok y momentos antes de que le quitaran la vida, el joven se pronuncia con respecto a una motocicleta que pasó a un lado de dónde él estaba grabando con otros dos hombres.

César y sus otros dos acompañantes notaron la presencia de una moto, a lo que uno de los hombres que vestía sombrero y lentes azules le dice: “No, la moto, la moto”.

Gastélum también nota que el vehículo pasa y él dice: “Esos chavales me dan miedo”.

Si bien en la grabación no se distingue si se trata de la misma moto que atacó al creador de contenido, varios usuarios de Internet, que vieron la transmisión completa en el momento que se estaba emitiendo en TikTok, afirman que sí se trataba de la misma moto.

Señalan que César notó que algo no estaba bien y que justo después de que pasa la moto y dice que ellos le dan miedo su rostro se veía preocupado.

Además, en otro fragmento del video se escucha que uno de los acompañantes de César le dice que el creador de contenido llegó tarde al live, por lo que los cibernautas afirman que posiblemente el influencer presentía que algo le iba a pasar.

Así mataron a César Gastélum

Cuando el creador de contenido expresara su temor por los hombres en moto que pasaron junto a él, César se encontraba afuera del restaurante pero estaba pegado a la pared.

Transcurrió el tiempo y Gastélum y sus acompañantes seguían afuera del lugar pero se empezaron a mover, cuando César quedó sobre la calle entonces fue que unos sujetos en moto pasaron se acercaron y justo cuando lo tenían frente a frente le dispararon en la cabeza.

El Gabinete de Seguridad Federal emitió un mensaje y dijo que una de las líneas de investigación se encuentran diversas publicaciones, en las que en algunas de ellas hacía alusión a una facción de un grupo delictivo.

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