Gabinete de Seguridad analiza publicaciones de César Gastélum, influencer asesinado en Culiacán

El Gabinete de Seguridad federal informó este miércoles que una de las líneas de investigación del asesinato del creador de contenido César Gastélum, incluye el análisis de diversas publicaciones que realizó en redes sociales, algunas de las cuales hacían alusión a una facción de un grupo delictivo.

En una publicación en redes sociales, indicó que la investigación se realiza de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Además del contenido difundido por la víctima en redes sociales, las autoridades revisan grabaciones de cámaras de videovigilancia y otros indicios recabados en el lugar de los hechos para identificar y detener a los agresores.

Gastélum fue asesinado la tarde del martes mientras realizaba una transmisión en vivo frente a una franquicia de comida rápida ubicada sobre el bulevar Sánchez Alonso, en el sector Tres Ríos de Culiacán.

De acuerdo con los primeros reportes, el influencer se encontraba acompañado por otras dos personas cuando dos hombres que viajaban en motocicleta se acercaron y le dispararon directamente en la cabeza.

Tras la agresión, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y del Ejército desplegaron un operativo y acordonaron la zona, sin embargo, no hubo personas detenidas.

Gastélum contaba con poco más de medio millón de seguidores en redes sociales y era conocido por el proyecto “Al Estilo Culiacán”, en el que difundía contenido sobre la vida cotidiana en la capital sinaloense.

En relación con el homicidio de un creador de contenido ocurrido en Culiacán, Sinaloa, donde sujetos armados realizaron una agresión directa, el Gabinete de Seguridad, en coordinación con la @FiscaliaSinaloa, colabora en las investigaciones para esclarecer los hechos. Entre las… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 5, 2026

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FGR