¿Con quién estaba César Gastélum cuando lo asesinaron?

Ellos son los que estaban con César Gastélum el día de su asesinato

Esto se sabe de ellos

El influencer César Gastélum estaba acompañado de dos hombres en el momento en que dos sujetos armados en una motocicleta lo ejecutaron en las calles de Culiacán, Sinaloa.

Los usuarios de Internet comenzaron a hacer especulaciones sobre la relación de los acompañantes de César Gastélum con los asesinos del creador de contenido.

¿Quiénes son los hombres que estaban con César Gastélum cuando lo mataron?

César Gastélum hizo un live acompañado de dos hombres que iban vestidos de repartidores de comida de la aplicación Rappi.

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Uno de ellos lleva sombrero negro, gafas azules y chamarra anaranjada. De este joven parece que es un colaborador habitual en los videos del creador de contenido.

Por otra parte, en el clip sale un hombre de tez morena, que llevaba una gorra negra y también portaba la misma chamarra color naranja. Este sujeto también se le puede ver en algunas partes de la grabación portar un casco blanco.

Momentos antes de que asesinen a César Gastélum el chico de las gafas azules se dirige al hombre de gorra como “Guajillo” y le dice: “Guajiro, te acuerdas cuando nos asaltaron en un camión”.

Hasta el momento no se tiene más información sobre ellos. Sin embargo, los usuarios sugieren que posiblemente estos acompañantes estarían vinculados con los asesinos del influencer.

Señalan que en otra parte de la grabación, segundos antes de que los sujetos armados lleguen a asesinar al creador de contenido “Guajiro” se acerca el celular al oído y justo después llegan los sicarios. Por esta acción, los usuarios indican que podría haber un vínculo.

Sin embargo, las autoridades no han revelado si realmente existe alguna relación entre los sicarios y los acompañantes de César Gastélum.

Por el momento, el Gabinete de Seguridad Federal informó que una de las líneas de investigación es que se encuentran diversas publicaciones, en las que en algunas de ellas hacía alusión a una facción de un grupo delictivo.

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