Canciller Velasco y Marco Rubio abordan migración, fentanilo y armas en Washington

El secretario de Estado, Marco Rubio, pidió al canciller Roberto Velasco Álvarez acciones “decisivas” para frenar la migración ilegal, detener el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia territorio estadounidense, desmantelar cárteles y organizaciones designadas como terroristas, además de cortarles el acceso a armas. El planteamiento ocurrió este miércoles durante una reunión bilateral en Washington D. C.

Tommy Pigott, vocero del Departamento de Estado, señaló que el encuentro permitió dar continuidad al diálogo entre ambos gobiernos sobre asuntos de interés común. La reunión formó parte de los contactos de alto nivel que mantienen México y Estados Unidos.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó los resultados alcanzados entre ambos países en seguridad y subrayó que representan “los más importantes de toda la región”, principalmente en el combate al tráfico de drogas, armamento y delincuencia organizada transnacional.

Met with Mexican Foreign Secretary @r_velascoa to discuss decisive actions to end illegal immigration, halt fentanyl trafficking, and dismantle Foreign Terrorist Organizations and cartels. pic.twitter.com/EGpqlJn9cW — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 26, 2026

Velasco planteó que la colaboración bilateral debe continuar bajo los principios de “respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación”. El canciller también abordó con Rubio los avances relacionados con la migración irregular.

Además, los funcionarios dieron continuidad al diálogo sobre la protección y el respeto a los derechos humanos de las personas mexicanas en Estados Unidos durante procesos migratorios. Ninguno de los comunicados detalló nuevos acuerdos, plazos específicos o compromisos adicionales derivados de la reunión.

“Ambos secretarios destacaron los resultados que ha habido en la cooperación de nuestros gobiernos, encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump; especialmente en las áreas de combate al tráfico de drogas y de armas, y a la delincuencia organizada transnacional”, escribió la secretaría a través de su cuenta de X.

La delegación mexicana incluyó al embajador Roberto Lazzeri Montaño, la subsecretaria para América del Norte, Cristina Planter Riebeling, y Efraín Guadarrama Pérez, jefe de la Unidad de Proyección para la Diplomacia, Política Exterior y Organización Interinstitucional. También participaron Carlos Botello, Oliver Arroyo Ramón y Rafael Saucedo Fuentes, funcionarios vinculados con la representación diplomática, asuntos fronterizos y política exterior.

Este miércoles, en Washington, D. C., el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Estado del @StateDept, Marco Rubio (@SecRubio), para dialogar sobre los temas prioritarios de la relación México – Estados Unidos.



Ambos… pic.twitter.com/HLst3qOzad — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 26, 2026

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