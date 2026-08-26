Seguridad federal arresta a ‘Koki’, líder de ‘Pueblo Unido’ y aliado de ‘La Barredora’

Jorge Luis “N”, alias “Koki”, identificado por autoridades como líder de “Pueblo Unido” y objetivo prioritario en Tabasco, fue detenido en Hidalgo junto con dos de sus operadores durante un despliegue federal sobre la carretera México-Pachuca.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el acusado encabezaba una célula con presencia en los municipios de Centro y Nacajuca.

La captura derivó de información obtenida por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y contó con la participación de la secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa, Marina, Guardia Nacional y autoridades estatales.

Los agentes ubicaron al “Koki” cuando viajaba en un vehículo y confirmaron su identidad antes de asegurarlo junto a sus acompañantes.

Según García Harfuch, “Koki” trabajó como operador de Ulises “N”, alias “Pinto”, líder de “La Barredora” detenido en julio del año pasado. Después encabezó una escisión de esa organización y quedó relacionado con ataques contra autoridades, quema de vehículos, extorsión, secuestro, tráfico de personas y distribución de droga.

Autoridades federales señalaron que Jorge Luis “N” cuenta con dos órdenes de aprehensión por asociación delictuosa y robo a casa habitación. El titular de la SSPC indicó además que la Fiscalía General del Estado de Tabasco mantiene un mandamiento judicial contra el presunto jefe criminal.

Durante el operativo también fueron detenidos dos hombres señalados como operadores del grupo. Los tres quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente, instancia que definirá su situación jurídica.

García Harfuch destacó la coordinación con el gobierno estatal. “Agradecemos al gobernador de Tabasco, Javier May, así como a las autoridades estatales por su apoyo y coordinación permanente”, escribió en un mensaje en redes sociales.

Con información obtenida por el Centro Nacional de Inteligencia elementos de @SSPCMexico, @Defensamx1 , @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_ y autoridades del @Gobierno_Tab, detuvieron a Jorge Luis N, alias “Koki”, líder del grupo delictivo Pueblo Unido y objetivo prioritario en Tabasco, junto… pic.twitter.com/hRz9Uj0cLT — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 26, 2026

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FGR