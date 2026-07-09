Roberto Velasco presenta balance de sus primeros 100 días al frente de la SRE

El canciller Roberto Velasco Álvarez presentó ante el cuerpo diplomático acreditado en México un balance de sus primeros 100 días al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con énfasis en la relación con América del Norte, la protección consular y la promoción económica del país.

Ante embajadores, representantes de organismos internacionales y funcionarios de la Cancillería, Velasco vinculó la agenda exterior con la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. “Que la política exterior se traduzca en bienestar para el pueblo de México, en protección efectiva para quienes están lejos de casa y en oportunidades tangibles para el desarrollo del país”, expuso.

Respecto al acuerdo comercial, el titular de la SRE sostuvo que la revisión del tratado forma parte de un mecanismo previsto en el propio texto. “El T-MEC está plenamente vigente y lo seguirá hasta 2036, cuando menos”, afirmó.

Con América del Norte, el funcionario destacó una agenda centrada en seguridad, frontera, migración, comercio y cooperación económica. Señaló que la relación con Estados Unidos opera bajo cuatro principios. “El respeto irrestricto a la soberanía, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la cooperación, nunca la subordinación”.

Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores ı Foto: Cuartoscuro

Al presentar cifras de la colaboración bilateral, Velasco reportó una caída cercana a 70 por ciento en los decomisos de fentanilo en la frontera, según autoridades estadounidenses. También mencionó una baja histórica de 90 por ciento en los encuentros con personas migrantes irregulares entre octubre de 2024 y mayo de este año.

Durante su exposición, Velasco dijo que México se consolidó en 2025 como primer socio comercial de Estados Unidos, con un intercambio bilateral de 872 mil millones de dólares, equivalente al 15.6 por ciento del comercio total de ese país con el mundo. De enero a abril, agregó, 87 por ciento de las exportaciones mexicanas hacia ese mercado ingresó bajo el tratado.

Más datos económicos ocuparon la parte central del mensaje. El canciller indicó que México captó 40.8 mil millones de dólares de inversión extranjera directa en 2025, monto 7.6 por ciento superior al año previo y el segundo más alto en casi dos décadas. “México es un socio confiable, un destino seguro para la inversión y una economía sólida, abierta y con visión de futuro”, sostuvo.

Para explicar el respaldo interno de la política exterior, Velasco citó cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Entre 2018 y 2024, dijo, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza y la proporción de población en esa condición pasó de 41.9 a 29.6 por ciento.

Hacia el frente europeo, el secretario mencionó la Octava Cumbre México-Unión Europea, celebrada el 22 de mayo en Palacio Nacional, primera en una década. En ese marco, México y la Unión Europea suscribieron el Acuerdo Global Modernizado, un acuerdo comercial interino y una carta de intención para abrir un diálogo estratégico sobre asuntos globales.

Cien días al frente de la Cancillería. Hoy los compartí con el cuerpo diplomático acreditado en México.



Represento a un país que se transforma: donde millones han dejado atrás la pobreza, donde la seguridad avanza y donde la economía se sostiene firme. Ese México, el del… pic.twitter.com/50c3iqcAsE — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) July 9, 2026

Sobre inversiones, Velasco indicó que la Unión Europea anunció 5 mil millones de euros mediante el programa Global Gateway, con destino al Plan México en sectores como energías limpias, movilidad sustentable, conectividad digital y economía circular. También señaló que Alemania representa el mayor socio comercial mexicano dentro del bloque europeo, con un intercambio de 27.4 mil millones de dólares en 2025.

Asia-Pacífico apareció como otra línea de diversificación. El canciller informó que México avanzó hacia su adhesión al Tratado de Amistad y Cooperación promovido por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, región integrada por más de 680 millones de personas. Además, recordó la entrada en vigor de la adhesión del Reino Unido al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, tras la ratificación mexicana.

La agenda humanitaria también ocupó espacio en el mensaje. Velasco señaló que, tras los sismos del 24 de junio en Venezuela, la Cancillería coordinó con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y sociedad civil una misión con personal de búsqueda y rescate, equipos médicos, binomios caninos e insumos. “México nunca es indiferente ante el dolor ajeno”, dijo.

En derechos humanos, el funcionario recordó la visita del alto comisionado de las Naciones Unidas, Volker Türk, del 19 al 22 de abril, así como la presentación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre desaparición de personas en México, el 11 de mayo en la capital del país. “La verdad, la justicia y la dignidad de las víctimas”, expresó al referirse al eje de cooperación con organismos internacionales.

Velasco también informó cambios internos en la SRE. Mencionó designaciones en la embajada de México en Estados Unidos, a cargo de Roberto Lázaro y Montaño; la representación ante la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo, encabezada por Esteban Moctezuma Barragán; la embajada en India, con Pedro Blanco Pérez; la misión en Países Bajos y ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, con Alicia Buenrostro; y la subsecretaría para América del Norte, bajo Cristina Planter Riebeling.

El canciller también anunció un plan para modernizar la expedición de pasaportes, con menos requisitos, mayor eficiencia operativa y uso de herramientas digitales. Ante los diplomáticos, afirmó que los próximos meses exigirán firmeza y diálogo en América del Norte, protección consular, vínculos con América Latina, Europa, Asia-Pacífico, África y el mundo árabe.

#EnVivo | Mensaje del secretario Velasco al cuerpo diplomático acreditado en México, a 100 días al frente de la Cancillería. https://t.co/jdIO5PiNiH — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 9, 2026

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