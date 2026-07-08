Ecuador debe desagraviar: Sheinbaum

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que para reanudar la relación diplomática con Ecuador, tiene que haber un ‘desagravio’ por la invasión que dicho país cometió a la embajada de México, al extraer ilegalmente al exvicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba asilado en la sede diplomática.

“Es que es muy claro, o sea, ellos tendrían que revertir la situación. O sea, tiene que haber un desagravio, y entre esos desagravios, pues tiene que ver con la persona que estaba asilada en nuestra embajada. Si no hay ese desagravio, pues, cómo va a haber un… ¿ya se nos olvidó que invadiste la embajada?, ¿ya se nos olvidó que agrediste a mexicanos en la propia embajada?, ¿ya se te olvidó que detuviste a una persona que tenía asilo?’”, detalló la mandataria federal.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, explicó que México presentó una denuncia por estos hechos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ya que la actuación del gobierno ecuatoriano representó una violación a la Convención de Viena y “a los principios más básicos de diplomacia”, que hacen “imposible” que se reanude la relación.

Respecto al juicio, el funcionario comentó que ya concluyó la primera ronda del desahogo de argumentos y la siguiente empezará en agosto, y agregó que en éste no sólo se disputa el reclamo presentado por México, sino también el que promovió Ecuador, por considerar que el otorgamiento del asilo fue contrario al derecho internacional.