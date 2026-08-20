CSP rechaza seguro de gastos médicos del PJ

La Presidenta Claudia Sheinbaum expresó su desacuerdo con la solicitud presupuestal que implica restituir el seguro de gastos médicos mayores en beneficio de trabajadores del Poder Judicial (PJ). Comentó que aun persisten las prácticas de quienes conformaron anteriormente a ese organismo.

Consideró que la contratación de un seguro de gastos médicos mayores con cargo al presupuesto público es un privilegio como los que se combatieron en el pasado y en los años recientes.

“No está bien, esa es mi opinión. No a los privilegios. Juárez luchó contra los fueros y los privilegios, el mejor presidente de la Corte que ha habido en la historia. Hay que recordar la historia, cómo se llegó y por qué. Entonces, no estoy de acuerdo con que haya privilegios. ¿Por qué son privilegios? Porque se pagan con recurso público”, dijo.

Además, recordó que todos los servidores tienen acceso a los servicios de salud que proporciona el Estado, por medio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), pero en caso de que se desee contar con asistencia privada, cada quien debería solventarlo.