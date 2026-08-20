Harfuch amplía con 9 países el intercambio

El titular de la SSPC (3.o de izq. a der.) en reunión con autoridades argentinas, ayer.

La delegación mexicana que encabeza Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), sostuvo una ronda de encuentros con representantes de al menos nueve países y funcionarios estadounidenses en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC).

El funcionario federal participó en encuentros sobre narcotráfico, crimen organizado, intercambio de inteligencia y reclutamiento de pandillas.

Durante el segundo día de actividades en Buenos Aires, el secretario de Seguridad participó en una reunión trilateral con autoridades de Colombia y Ecuador. Después acudió, junto con Francisco Almazán Barocio, director del Centro Nacional de Inteligencia, y Francisco Javier Moreno Montaño, comisionado del Servicio de Protección Federal, a un encuentro privado con representantes de Argentina.

El diálogo con el gobierno anfitrión incluyó a la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, quien informó que la conversación abordó la cooperación contra organizaciones criminales. “Excelente reunión con Omar García Harfuch”, compartió en redes sociales.

La funcionaria argentina destacó el interés por fortalecer el trabajo conjunto, compartir experiencias y mantener políticas de largo plazo. Tras la conversación con la representación mexicana, Monteoliva fijó la posición pública de su gobierno frente a las organizaciones del narcotráfico. “Con los narcos no se negocia. Se los combate con decisión, cooperación y políticas firmes que se sostengan en el tiempo”, sostuvo la ministra argentina.

La agenda se extendió después hacia Washington, García Harfuch se reunió con Curt Weiland, subsecretario de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos. La comitiva también mantuvo conversaciones con la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP), dentro de una serie de acercamientos con distintos componentes del gobierno estadounidense.

México participó en la “Counter Gang Recruitment Meeting”, junto con Argentina, El Salvador y Ecuador. Esa sesión formó parte de los espacios dedicados al fenómeno de las pandillas y sus alcances. A ello se sumaron reuniones con delegaciones de China, Nigeria, India, Guatemala, El Salvador y Colombia para intercambiar experiencias relacionadas con seguridad y combate al tráfico de estupefacientes.