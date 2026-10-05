Gracias por defender soberanía: CSP, en aniversario de la Armada

La Presidenta Claudia Sheinbaum reivindicó el derecho de México a decidir sin injerencias su propio destino y colocó a las Fuerzas Armadas del lado de la defensa de la soberanía, la República y el orden constitucional. Llamó a soldados y marinos “pueblo uniformado” y aseguró que nunca recibirán una orden para reprimir a la población, al sujetar su actuación a la Constitución, los derechos humanos y el uso racional de la fuerza.

Maniobra de un helicóptero, ayer, durante uno de los ejercicios navales. ı Foto: David Patricio

Durante la ceremonia conmemorativa por los 205 años de la Armada de México, la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas reconoció a éstas por su compromiso con el pueblo y su participación en las grandes transformaciones del país, desde la construcción de la República hasta las tareas que actualmente cumplen en seguridad y auxilio a la población.

“A 205 años de la creación de aquella primera Secretaría de Guerra y Marina quiero reconocer a las Fuerzas Armadas de México por su lealtad, su profesionalismo y su entrega permanente, su valor, su vínculo con su pueblo y su enorme patriotismo. A nuestros hombres y mujeres, marinos, soldados, pilotos, ingenieros, médicos, oficiales, almirantes, generales: gracias por estar al servicio de México, por defender nuestra soberanía y por estar al lado de nuestro pueblo cuando más lo necesita.

El Dato: Este año, la Secretaría de Marina desplegó 820 elementos de brigadas de respuesta a emergencias para llevar 4 mil toneladas de ayuda humanitaria a Cuba y Venezuela.

“Somos una nación soberana y tenemos el derecho de decidir por nosotros mismos nuestro destino”, afirmó en Veracruz, donde sostuvo que la historia militar del país también estuvo marcada por disputas entre quienes defendieron el orden constitucional y quienes participaron en su ruptura.

Sheinbaum Pardo también presentó a la Guardia Nacional como una institución creada durante la Cuarta Transformación para proteger a la población y cumplir tareas de seguridad pública, y afirmó que su actuación debe responder a una “convicción democrática”.

Recordó que parte de los mandos militares respaldó al movimiento conservador contra la Constitución de 1857, mientras el Ejército liberal encabezado por Benito Juárez defendió la República. También mencionó el golpe de Estado de 1913 contra Francisco I. Madero y la posterior formación del Ejército Constitucionalista convocado por Venustiano Carranza para restablecer la legalidad, proceso que desembocó en la Carta Magna de 1917.

La presidenta (c) y el titular de la Semar, ayer, al encabezar el evento. ı Foto: David Patricio

Para la mandataria, el vínculo actual de las Fuerzas Armadas con la población también se expresa en las tareas de seguridad, la atención de huracanes, terremotos e inundaciones y la construcción de infraestructura estratégica. Destacó además su participación en la protección de la soberanía nacional. También destacó el avance de las mujeres en las instituciones castrenses: “Como la primera mujer Presidenta, la presencia de las mujeres en las Fuerzas Armadas también se está fortaleciendo”, afirmó, antes de reconocer a quienes integran la Marina, el Ejército y las distintas especialidades militares.

En su intervención, el titular de la Secretaría de Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales, destacó las capacidades que la Armada ha desarrollado para defender la soberanía y auxiliar a la población. Expuso el modelo de “defensa en profundidad”, con el que la institución busca observar a mayor distancia, permanecer más tiempo en las zonas de operación y responder con mayor oportunidad.

Parte de los buques y lanchas utilizados durante la demostración. ı Foto: David Patricio

Explicó que esas capacidades tienen una doble función. Una aeronave puede vigilar los mares y localizar comunidades incomunicadas; los helicópteros trasladan alimentos, medicamentos o personal médico, mientras los buques permiten evacuar personas o establecer puentes marítimos cuando los daños cortan las rutas terrestres.

Un buque multipropósito puede concentrar en una sola travesía maquinaria, víveres, medicinas, equipo y personal especializado que de otra forma requerirían numerosos movimientos por tierra o aire. “Esa es la defensa en profundidad en su expresión más humana”, afirmó.

La titular del Ejecutivo detalló que México cuenta con más de 11 mil kilómetros de litoral y tres millones de kilómetros cuadrados de zonas marinas, lo que obliga a la Armada a ampliar su alcance operativo e integrar medios acuáticos, aéreos y terrestres para mantener presencia y capacidad de respuesta.

Buques, aeronaves… marcan celebración

| Por Elizabeth Hernández |

Helicópteros MI-17 a unos metros del muelle, buques frente al puerto y una columna naval de cuatro mil 218 efectivos marcaron la conmemoración por los 205 años de la Armada de México en el puerto de Veracruz. La jornada combinó una demostración del Plan Marina, con maniobras de auxilio especializadas y un desfile en el que participaron aeronaves, embarcaciones, vehículos militares, drones, fuerzas especiales y binomios caninos.

El estruendo de los helicópteros sobre el muelle abrió una de las escenas centrales del primer ejercicio. A tres metros de altura, las aeronaves quedaron en vuelo estacionario para permitir el descenso por soga rápida de especialistas en búsqueda y rescate acompañados por binomios caninos, como parte de una demostración ante un escenario simulado de desastre.

1,476 Mujeres participaron en el desfile y los ejercicios

Desde el mar, la operación se extendió con el despliegue de buques y embarcaciones menores. El ARM Papaloapan, participó junto con el ARM Holbox en la respuesta simulada ante una comunidad aislada tras un desastre natural. De ambas unidades salieron lanchas tipo Zodiac y una Defender con personal especializado para reconocer la zona afectada y establecer una vía de acceso marítima.

Tres unidades móviles avanzaron después desde la zona de desembarco. Una cocineta de campaña, una tortilladora y una planta potabilizadora representaron el restablecimiento de servicios básicos. Cerca de ellas quedó instalado un centro de coordinación compuesto por 10 módulos para concentrar el mando, los insumos y el seguimiento de las operaciones.

Con cuerdas tensadas entre dos puntos, integrantes de las Brigadas de Respuesta ante Emergencias montaron un paso provisional de aproximadamente siete metros y 15 grados de inclinación. El ejercicio mostró técnicas previstas para sismos, inundaciones, huracanes, derrumbes y colapsos estructurales.

Ocho manejadoras aparecieron más tarde acompañadas por cachorros en proceso de formación. Los ejemplares formaron parte del componente canino que la Secretaría de Marina utiliza para tareas especializadas de localización y rescate.

Después comenzó el desfile conmemorativo: 30 escoltas con banderas de buques, unidades y establecimientos recién abanderados por la Presidenta Claudia Sheinbaum encabezaron la columna, seguida por contingentes del Sistema Educativo Naval, planteles de formación y de la Heroica Escuela Naval Militar.

Frente al presídium avanzaron también representaciones de distintas etapas de la historia. La goleta Iguala apareció como referencia al primer buque de guerra de la Marina, acompañada por el cañonero Potosí y el destructor Cuitláhuac.

Sobre el cielo cruzaron aeronaves de ala fija, helicópteros MI-17 y Panther. En tierra pasaron integrantes de fuerzas especiales, Infantería, equipos de búsqueda y neutralización de explosivos, vehículos blindados y sistemas aéreos no tripulados, entre éstos, modelos Spartan destinados a reconocimiento, ataque y antidrones.

La fuerza desplegada durante la conmemoración sumó cuatro unidades de superficie, 23 aeronaves, 12 embarcaciones menores, 42 vehículos militares, cuatro motocicletas, seis drones y 31 binomios caninos.