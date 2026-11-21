El próximo 10 de diciembre la actriz Edith González cumpliría 62 años, sin embargo, una terrible enfermedad le arrebató la vida. La artista es recordada por su trayectoria de más de cuatro décadas en la televisión, el cine y el teatro, donde participó en producciones como Alucarda, la hija de las tinieblas (1977) y la obra Aventurera.

¿A qué edad y de qué murió la actriz Edith González?

La actriz mexicana Edith González murió el 13 de junio de 2019 a los 54 años, después de enfrentar durante varios años un cáncer de ovario. Esta enfermedad le fue diagnosticada en 2016 y, aunque logró una etapa de remisión, sufrió una recaída que deterioró su estado de salud.

Diversos reportes señalaron que el cáncer reapareció en el cuerpo de la intérprete de forma agresiva y derivó en complicaciones médicas que provocaron su fallecimiento.

Durante su lucha contra la enfermedad, la actriz Edith González compartió mensajes de fortaleza y optimismo en entrevistas y a través de sus redes sociales, además de continuar con algunos proyectos profesionales mientras recibía tratamiento.

El funeral de la actriz se celebró en el Panteón Francés, el mismo 13 de junio, donde estuvo acompañada por su familia y conocidos colegas de la carrera actoral.

Conoce la trayectoria de Edith González

Edith González nació el 10 de diciembre de 1964 en la Ciudad de México; inició su carrera artística desde niña y construyó una trayectoria de más de cuatro décadas en televisión, cine y teatro.

Participó en producciones como Los ricos también lloran, Rosa Salvaje, Monte Calvario, Corazón salvaje, Nunca te olvidaré, Salomé y Doña Bárbara, títulos que la convirtieron en una de las protagonistas más reconocidas del género.

También trabajó como productora y destacó por su versatilidad en melodramas, series y obras teatrales. Su personaje de Mónica de Altamira en Corazón salvaje figura entre los más recordados de su carrera.

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