El precio del dólar rompió una nueva marca ayer al superar, por primera vez desde hace meses, la barrera de los 19.00 pesos mexicanos. El valor de la moneda nacional reaccionó a las recientes decisiones del Banco de México (Banxico) y de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). Entonces ¿cuánto cuesta el dólar hoy, 20 de noviembre?

De acuerdo con datos de la plataforma Investing.com, los mercados registran un valor del dólar de aproximadamente 19.0750 pesos mexicanos, con un máximo de 19.1508 y un mínimo de 19.0397 unidades de la moneda nacional por divisa verde.

Gráfico que muestra el valor del dólar en pesos mexicanos, y la caída del valor de la moneda nacional. ı Foto: Captura de pantalla (Investing.com)

Lo anterior representa una caída respecto al cierre de la semana anterior, el viernes 13 de noviembre, que fue de 18.5525 pesos mexicanos por dólar.

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Mientras que, de acuerdo con datos de la plataforma Dolario, los bancos pagan el dólar entre 17.00 y 18.53 pesos por dólar, siendo Citibanamex el que entrega esta última cifra, lo que lo posiciona como la mejor opción para esta transacción.

Tipo de cambio por Dolario.mx

¿Por qué el peso mexicano se depreció y alcanzó las 19.00 unidades por dólar?

El valor del peso mexicano frente al dólar ha reaccionado principalmente a la expectativa por recortes que brinden un mayor diferencial entre las tasas de interés de Banxico y la Fed.

Ayer, Banxico publicó las minutas de la reunión de política monetaria de noviembre, en donde se tomó la decisión de reducir la tasa de referencia de 6.50 a 6.25 por ciento.

🚨 #ÚLTIMAHORA | El Banco de México (Banxico) anunció una reducción en su tasa de interés de referencia, que se ubicó en 6.25% tras la decisión de su Junta de Gobierno este jueves 5 de noviembre.https://t.co/JXOgo75fTV#Banxico #Economía #México pic.twitter.com/cCEYYoEYp6 — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 5, 2026

Esta cifra redujo el diferencial frente a la tasa de referencia de la Fed, que se mantiene entre 3.75 y 4.00 por ciento. A su vez, este diferencial estrecho aumenta el atractivo de inversiones en dólares y reduce el de aquellas en moneda nacional.

En el mismo sentido, la publicación de las minutas de Banxico alertó a los mercados, pues mostraron que la mayoría de los integrantes consideró que la depreciación reciente del peso tendría un efecto limitado sobre la economía mexicana.

El recorte a la tasa de referencia del Banxico podría terminar elevando las tasas de interés a distintos plazos y provocar ajustes en el mercado cambiario. https://t.co/4aIxyRXFqJ — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 20, 2026

Los inversionistas esperaban señales de mayor cautela frente a la depreciación de la moneda. En cambio, observaron que los integrantes de Banxico consideran que aún existe margen para continuar con la flexibilización monetaria. Lo anterior implicaría más recortes, es decir, mayor diferencial entre las tasas de referencia de Banxico y la Fed y, en consecuencia, más fuga de inversiones en moneda nacional en favor del dólar.

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