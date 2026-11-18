Ni la celebración de la Copa Mundial de futbol ni la actividad turística lograron dar el impulso esperado a la industria restaurantera durante 2026, por lo que la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) prevé cerrar el año con ventas estancadas o, en el mejor escenario, con un crecimiento de apenas 0.5 por ciento respecto de 2025.

De acuerdo con la presidenta ejecutiva del organismo, Claudia Ramírez del Palacio, este año estuvo marcado por acontecimientos que afectaron a la industria, como los cierres que se realizaron en el Centro Histórico y que afectaron al sector con caídas de alrededor del 20 por ciento.

“Creemos que vamos a cerrar alrededor de puede ser como en flat o máximo un 0.5 por ciento. Sí ha afectado la inflación, sí ha afectado las bajas ventas, o sea menos turistas que han llegado al país, los altos costos de inflación y pues hay diferentes expectativas para el 2027”, destacó.

Explicó que en el Mundial no se registraron crecimientos significativos; sin embargo, reconoció que festividades como el Día de Muertos y eventos como la Fórmula 1 ayudaron a compensar la caída en muchos lugares de la República.

“A Oaxaca le fue muy bien el fin de semana todos los restaurantes, Michoacán, entonces eso les ha ayudado mucho a compensar lo que no crecieron durante el mundial”, destacó.

Ante este panorama, los restauranteros han tenido que modificar menús, ajustar horarios y reducir servicios para contener sus costos operativos, ante ello, la directiva mencionó que confía en que las celebraciones de fin de año, particularmente las posadas y reuniones familiares, permitan compensar parte de la debilidad registrada durante el año.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr