Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

En los últimos días, Víctor Hugo Romo, ha dado señales de nerviosismo y enojo ante la debacle interna por hacerse de la candidatura de Morena para la alcaldía Miguel Hidalgo.

Está que no ata ni desata: tanto en redes como en la conferencia dominical, denominada La Chilanguera, el diputado inició una nueva campaña negra contra César Garrido, virtual candidato por el panismo, para suceder en el cargo a Mauricio Tabe en aquella demarcación, como un intento por reposicionarse entre la versión capitalina del cuatroteismo.

Pero para variar, le falló el tiritito pues resultó que su campaña se apoya en mentiras y uso indebido de información personal. Claro, es sabido que al morenismo no le interesa mucho eso de cumplir la ley… y por eso su creciente descrédito.

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La parte medular de esta campaña de desprestigio es acusar al actual director de Gobierno de recibir cantidades millonarias de la empresa Aseconsint mediante la emisión de once comprobantes fiscales. Como era de esperarse, el propio César Garrido desmintió esa versión e incluso, anticipó que procederá contra Romo ante las instancias correspondientes.

Pero vale la pena examinar la trampa de Romo: en primer lugar, es relevante explicar que una empresa puede emitir comprobantes fiscales utilizando los datos fiscales de una persona, sin que esto implique necesariamente su consentimiento o conocimiento. Hay casos a raudales de ello como lo documenta la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, a cargo de Gilberto Camacho, pues parece una práctica común entre empresas “factureras”, que afecta a cada vez más personas sin que exista una relación laboral o comercial real.

En este caso, hay algo peor. La empresa a la que alude Romo apenas se constituyó en 2023 y resulta que ha brindado sus servicios a diversos personajes justamente de Morena. O sea que el suspirante a candidato morenista escupió al cielo.

De acuerdo con la explicación de Garrido, en abril de 2025, mientras preparaba su declaración fiscal, detectó esta irregularidad y acudió al SAT para desconocer los comprobantes y solicitar su cancelación. Sin embargo, la dependencia le informó que no contaba con facultades para realizar dicha cancelación. Meses después, en septiembre de ese mismo año, presentó una denuncia ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Raquel Buenrostro por el uso indebido de sus datos personales.

Actualmente, el SAT dejó sin efectos el Certificado de Sello Digital de dicha empresa, lo que le impide emitir comprobantes fiscales. Esta medida se relaciona con irregularidades detectadas por la autoridad, entre ellas la no localización de Aseconsint.

En fin. Ya corren tiempos electorales en Miguel Hidalgo. Y no es para menos. El actual gobierno logró convertir esa demarcación en un bastión del panismo. Tal vez por ello, el diputado Romo se atrevió a utilizar una irregularidad fiscal para construir una historia falsa y utilizarla como autopropaganda.

Pero algo más grave de fondo: siendo Romo presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso capitalino, exhibió información sensible de Garrido y violó la ley de datos personales, violación que puede ameritar sanción económica y/o cárcel.

Pero mucho ojo, pues con tantas coincidencias e irregularidades no vaya a ser que haya complicidad entre los jefes de Morena y Romo para “sembrar” tales recibos fiscales mediante alguna de sus tantas factureras. Pero bueno, eso no sucede en Dinamarca.

Agro protesta contra política asistencialista. El cuatroteismo está atrapado en el dilema “muy marxista” entre extraer renta del campo para intentar transferirla como subsidio a los consumidores de las ciudades y dando a los productores placebos con el dedo.

He ahí las razones profundas de las movilizaciones que ayer realizaron integrantes de la Confederación Agropecuaria de México (Coagromex) que representa Mauricio Pérez.

Minimizar esas movilizaciones y achacarlas a “líderes revoltosos” no ayuda en nada al gobierno en resolver problemas concretos: malestar acumulado por acuerdos incumplidos, pagos pendientes y condiciones que atropellan la rentabilidad de su actividad. Vaya, para 2027 se reduce en 4 mil millones de pesos el presupuesto para precios de garantía, fertilizante y productividad, mientras se canalizan casi 12 mil millones de pesos al “comercio justo” del régimen.

Los compromisos omitidos por la 4T desmantelaron la certidumbre en el campo, reemplazando instrumentos neoliberales —pero muy eficientes— os apoyos a cobertura de precios por dádivas con cobertura limitada que profundizan la dependencia alimentaria de México.

Los productores en protesta reclaman el cumplimiento del Acuerdo de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del Maíz Blanco, que se garantice la operación efectiva del acopio del frijol y el maíz, liquidar los pagos pendientes de maíz y trigo, así como corregir la exclusión del sector pecuario, regiones y cultivos para colocar excedentes en condiciones competitivas, entre otras demandas.

De acuerdo con reportes del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), dirigido por Juan Carlos Anaya, México es el segundo importador mundial de granos y oleaginosas, exponiendo la seguridad alimentaria a condiciones productivas, comerciales y financieras del exterior, por lo que ese grupo de expertos recalcan la importancia de restablecer una política integral de protección al ingreso y administración de riesgos destinada a quienes ponen la mesa todos los días para 130.9 millones de mexicanos.

Revés total. En algún lugar del universo, Doña Estela Romero Bringas debe estar sonriendo: la semana pasada el juez federal de control de Puebla-Oriente determinó que Doña Estelita recibió legal y correctamente la herencia de su tía, la también finada Socorro Romero Sánchez, que le dejó en 2009. Nada menos que Avícola Tehuacán, la segunda productora de huevo y pollo más importante del país que se quiso apañar la exdirigente estatal de Morena, Olga Lucía Romero Garci-Crespo y hoy suspirante a la alcaldía de Tehuacán para —según ella— ser gobernadora de Puebla. Le cuento.