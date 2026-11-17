• Noroña siendo Noroña

Dicen que el senador Gerardo Fernández Noroña ya encontró otra oportunidad de robar cámara y ésa fue tomar partido en el pleito que traen Morena y el PT en Michoacán, donde su correligionario, el senador Raúl Morón, no está de acuerdo con la designación del exfiscal estatal Carlos Torres Piña como coordinador del movimiento en la entidad —o virtual candidato a la gubernatura—. Noroña, nos cuentan, muy quedabién con Morón, pidió repetir la encuesta que le dio el gane al exfiscal. Dijo que su amigo ya fue despojado antes de sus aspiraciones políticas y aseguró que él “y nadie más” será el bueno en el proceso electoral del próximo año. Nos hacen ver que asumir esta postura no sólo pone a Noroña en uno de los flancos de esta trama, sino también contra la propia dirigencia guinda —contra la que está atizando a las bases moronistas—, ¿lo habrá considerado? Veremos.

• Exárbitros se juntan

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Nos adelantan que este miércoles expresidentes del IFE y del INE fijarán una postura conjunta sobre la crisis del árbitro electoral tras la salida de la muy cuestionada Guadalupe Taddei. Por ahora, uno de los que participarán se abstuvo de detallar de qué va el pronunciamiento, aunque claramente no será difícil predecirlo. Por lo pronto, ya se han conocido posturas que varios han planteado por separado: Lorenzo Córdova ha dicho que está dispuesto a que vuelvan a auditar su gestión y Luis Carlos Ugalde, otro de los exárbitros, pidió investigar también a otros funcionarios y a las empresas involucradas. También ya es del dominio público que la Auditoría Superior revisará contratos de las últimas dos décadas. Hay quien considera que el pronunciamiento unificado puede tener también un enfoque propositivo, que busque un arropo ciudadano amplio, en el que se establezca un camino de restauración de la confianza en el INE. Pendientes.

• Buena participación de CSP en China

Nos hacen ver que dejó un muy buen sabor de boca la participación de la Presidenta Claudia Sheinbaum en APEC CEO Summit, el foro empresarial organizado en el marco de la Cumbre de los Países Asia-Pacífico, que se realiza en China. Y es que la mandataria no ha perdido la oportunidad de proyectar en el concepto de prosperidad compartida la idea de que el beneficio económico de unos, hablando incluso de naciones, no debe ir en detrimento del de otros. Nos hacen ver que sin dejar de destacar la vocación social de su gobierno, con indicadores de bienestar, destacó también los incentivos y certidumbre que nuestro país ofrece a la inversión privada, en un modelo en el que recursos, visión estratégica y talento mexicano son motor de desarrollo.

• Más conflictos internos

Nos recuerdan que los resquemores del PT con Morena no son exclusivos de Michoacán. El partido de la estrella también está agitando el avispero en Nuevo León, donde ya puso a Jesús Elizondo frente a Clara Luz Flores en la disputa por coordinar a la 4T en esa entidad. Acompañado por el dirigente nacional del partido, Alberto Anaya, el diputado local aseguró que el acuerdo con los morenistas prevé medir a ambos perfiles. Según explicó, se trata de la siguiente etapa del proceso entre aliados, tras la encuesta interna que ganó Clara Luz. El anuncio lo hicieron los petistas y en la rueda de prensa no hubo representantes de Morena, ninguno. Así que tocará esperar si, como en el caso michoacano, alguna o algún dirigente guinda no sale a deslegitimar el plan alternativo petista, aunque eso signifique seguir abriéndole grietas a una posible coalición.

• Excolaborador de Bárcena, inhabilitado

Con la novedad de que dos años después de que se conociera el caso de Martín Borrego, excolaborador cercano de la entonces secretaria de Relaciones Exteriores —y hoy de Medio Ambiente— Alicia Bárcena, quien celebró su boda en el Museo Nacional de Arte —haciendo pasar el evento como un acto oficial— finalmente se conoció la sanción que la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, le aplicó. Se trata de una inhabilitación por un año para desempeñarse en cualquier cargo o comisión de la Administración Publica Federal. El castigo a Borrego apareció en una lista de sancionados emitida por la dependencia, en la que hay en total 82 exfuncionarios, un particular y una empresa y la aplicación de 175 millones de pesos en multas. Uf.

• Buen Fin bajo control

Con la novedad de que el fin de semana de descuentos conocido como Buen Fin, se ha ido asimilando cada vez más por los consumidores —que han ido adquiriendo también información antes de decidir una compra— y por fortuna se han ido reduciendo los intentos de abuso de parte de establecimientos. En ello ha tenido que ver, nos comentan, la Profeco, que, a cargo de Iván Escalante, en esta ocasión desplegó 394 brigadas itinerantes que estuvieron poniendo bajo la lupa las ofertas y promociones lanzadas en diversos lugares en donde se registra alto consumo. De acuerdo con los datos que el funcionario dio a conocer ayer, a unas horas de que termine, en el Buen Fin 2026 ha habido 94 inconformidades atendidas, todas en favor de los consumidores, además de dos mil 206 asesorías. Ahí el dato.