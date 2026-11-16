Dólar HOY 16 de noviembre: ¿Cómo inicia el peso esta semana?

El peso mexicano se estabilizó la semana pasada, aunque aún sin indicios de que se encamine a una recuperación que le permita borrar las pérdidas de octubre. Por el contrario, el dólar estadounidense suma tres semanas de ganancias. Entonces, ¿cómo abrió el dólar hoy y qué esperar del peso mexicano esta semana?

Este lunes 16 de octubre es feriado oficial en México. Por lo anterior, el Banco de México no publicará un valor de apertura oficial del precio del dólar en pesos mexicanos. Su último valor registrado fue el cierre del viernes 13 de noviembre, que fue de 18.5336 pesos mexicanos.

Gráfico que representa el precio del dólar en pesos mexicanos. ı Foto: Captura de pantalla (Investing.com)

No obstante, de acuerdo con la plataforma Investing.com, el mercado registra valores de apertura del dólar en 18.5200 pesos mexicanos, con un máximo de 18.6176 y un mínimo de 18.5236 pesos mexicanos.

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Mientras que, de acuerdo con la plataforma Dolario, los bancos pagan por dólar entre 17.20 y 17.95 pesos mexicanos, siendo este último valor, el más alto, el que entrega Citibanamex. Nuevamente, los precios se basan en el valor oficial de Banxico del viernes.

Tipo de cambio por Dolario.mx

¿Qué esperar del peso mexicano esta semana?

El peso mexicano se ha depreciado frente al dólar principalmente por expectativas de un mayor diferencial de tasas de interés entre la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y el Banco de México (Banxico).

Un aumento de las tasas de interés de la Fed, sin una medida similar de Banxico, podría aumentar el atractivo a las inversiones en activos en dólar y, en consecuencia, restarlo a aquellas en monedas emergentes, como el peso mexicanos.

Un águila corona la fachada del edificio de la Reserva Federal de Estados Unidos en Washington ı Foto: Reuters

Analistas esperan que la Fed vuelva a aumentar sus tasas en diciembre, lo que ha provocado especulación y, a su vez, un aumento en el precio del dólar.

Las tres noticias clave a seguir esta semana para monitorear el precio del dólar

En este sentido, hay tres noticias clave esta semana que vale la pena seguir para monitorear el precio del dólar en pesos mexicanos.

Publicación de minutas de la Fed : miércoles 18 de noviembre : Es la noticia más importante de la semana. Los inversionistas buscarán señales sobre la posibilidad de nuevos incrementos de tasas en diciembre

Banxico publica minutas de su última reunión : jueves 19 de noviembre : Se publicarán las minutas de la reunión del 5 de noviembre, cuando el banco central redujo su tasa de referencia a 6.25%. Hay especial interés en conocer los argumentos de los dos integrantes que votaron contra el recorte.

Estados Unidos publica ventas minoristas y producción industrial: martes 17 de noviembre: Ambos indicadores permitirán evaluar la fortaleza de la economía estadounidense. Los resultados superiores a las expectativas podrían reforzar la percepción de que la economía estadounidense mantiene suficiente fortaleza para soportar tasas elevadas, favoreciendo al dólar.

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