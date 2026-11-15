Dólar acumula tres semanas de ganancias: qué esperar del peso mexicano del 16 al 20 de noviembre

Este es el precio del dólar hoy.

El dólar estadounidense se ha fortalecido y se encamina a registrar su mejor semana en dos meses. No obstante, este fortalecimiento ha presionado a monedas emergentes como el peso mexicano, que no logra recuperarse de varias semanas consecutivas de pérdidas.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), el dólar cerró el viernes 13 de noviembre en 18.5525 pesos mexicanos, lo cual representa una modesta apreciación conforme al cierre de la semana anterior, el viernes 6 de noviembre, que fue de 18.6297 pesos mexicanos.

Gráfico que representa el precio del dólar en pesos mexicanos. ı Foto: Captura de pantalla (Investing.com)

No obstante, el peso mexicano continúa presionado por un posible aumento de las tasas de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y el fortalecimiento del dólar estadounidense.

¿Por qué se fortaleció el dólar estadounidense esta semana?

De acuerdo con la agencia Reuters, el dólar estadounidense se ubicó el viernes en 103.37 puntos, cerca de su nivel más alto desde abril de 2025, y acumuló un avance semanal aproximado de 0.9 por ciento, lo que también representaba su tercera semana consecutiva de ganancias.

El fortalecimiento del dólar se explica, principalmente, por tres factores. El primero, una expectativa de que la Fed vuelva a aumentar las tasas en diciembre. Bajo este escenario, los instrumentos financieros estadounidenses ofrecerían mayores rendimientos, lo cual, a su vez, desalentaría las inversiones en monedas emergentes como el peso mexicano.

En el mismo sentido, la inflación estadounidense continúa siendo una preocupación. El índice de precios al productor (PPI) de octubre mostró resultados mixtos: un incremento mensual menor al esperado, pero una cifra que representa el mayor nivel desde octubre de 2022.

En EEUU, la inflación al productor se ubicó en octubre en una tasa anual de 6.5%, por debajo del 6.6% esperado por el mercado, pero es la mayor inflación desde noviembre del 2022. — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) November 13, 2026

Este escenario alimenta la preocupación de que la inflación estadounidense permanezca elevada y obliga a la Fed a considerar una política monetaria más restrictiva.

Finalmente, el estado de la guerra entre Estados Unidos e Irán y las tensiones en Medio Oriente han alentado las preocupaciones sobre el suministro energético global, lo cual impulsa los precios del petróleo y las expectativas inflacionarias.

Esto importa porque un encarecimiento sostenido de los energéticos puede complicar la reducción de la inflación internacional y reforzar las expectativas de tasas elevadas.

¿Qué esperar del peso mexicano frente al dólar del 16 al 20 de noviembre?

El peso mexicano dejó de acumular pérdidas en noviembre, aunque aún es pronto para considerar que se está registrando una recuperación.

La relación peso - dólar también reacciona al estado de las economías de México y Estados Unidos, que habrán de vigilarse esta semana a partir de indicadores clave:

Lunes 16 de noviembre: Actividad manufacturera de EU en noviembre

Martes 17 de noviembre: Ventas minoristas y producción industrial de EU

Miércoles 18 de noviembre: Minutas de la Reserva Federal de EU

Jueves 19 de noviembre: Minutas de política monetaria de Banxico

Viernes 20 de noviembre: Ventas minoristas de septiembre de México

Recordar que el lunes 16 de noviembre es día inhábil en México, por lo que no habrá un dato de apertura del precio del dólar por parte de Banxico.

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