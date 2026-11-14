Starship de SpaceX cruza espacio aéreo mexicano ‘sin contratiempo alguno’ y aterriza en Texas

La nave Starship de SpaceX, en Texas, el 13 de noviembre de 2026.

Después de siete minutos, la Starship, de la empresa SpaceX, abandonó el espacio aéreo mexicano “sin contratiempo alguno” ni afectaciones a las operaciones en México, informaron los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Sobre la operación de SpaceX, precisaron que la nave entró al espacio aéreo mexicano a las 15:08 horas, tiempo del centro de México, y lo abandonó a las 15:15 horas. Posteriormente, a las 15:20 horas, aterrizó en su Starbase ubicada en Texas, Estados Unidos.

Antes de su ingreso, la Administración Federal de Aviación (FAA, por su sigla en inglés) informó a las autoridades mexicanas que la operación “no representaba riesgo alguno para el espacio aéreo mexicano”, lo que SENEAM transmitió a los operadores aéreos.

Durante el vuelo de la Starship, el responsable de los servicios de control de tránsito aéreo mantuvo la coordinación con las tripulaciones nacionales y extranjeras que utilizaban el espacio aéreo mexicano.

“El paso de la nave se desarrolló sin contratiempo alguno, y las operaciones en México se llevaron a cabo bajo las más altas condiciones de seguridad”, sostuvo SENEAM.

Sin afectaciones a operaciones aéreas, pese a previsiones

El pasado 13 de noviembre, SENEAM y la AFAC anticiparon el ingreso de la Starship al espacio aéreo mexicano por alrededor de 15 minutos durante su regreso a la Tierra, después de completar un decimoquinto vuelo.

Por lo anterior, advirtieron ajustes en las operaciones de aerolíneas, incluidos cambios temporales de rutas y horarios que serían notificados a pasajeros por las aerolíneas.

El regreso de la Starship ocurrió después de que completara un recorrido de aproximadamente 22 horas en órbita terrestre, tras desplegar 26 satélites de la red Starlink a unos 260 kilómetros de altitud.

La Starship de SpaceX regresa a la Starbase, en Texas, el 14 de noviembre de 2026. ı Foto: AP

La misión representó un avance importante para SpaceX, pues la etapa superior de la nave consiguió regresar a su plataforma de lanzamiento y fue atrapada por primera vez mediante los brazos mecánicos de la torre de Texas, desde la que despegó un día antes.

Aunque el propulsor Super Heavy no consiguió regresar a la plataforma, la recuperación de la Starship representa un importante paso en el plan del empresario Elon Musk para desarrollar un sistema espacial reutilizable.

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cehr