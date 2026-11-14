Estas son las ocasiones que Estados Unidos a suspendido todos sus vuelos

Estados Unidos volvió a detener las operaciones aéreas a nivel nacional el viernes 13 de noviembre, luego de que una falla en los sistemas de comunicación y radar de los centros de control de tráfico aéreo obligara a la Administración Federal de Aviación (FAA) a ordenar la suspensión de los despegues por motivos de seguridad.

La interrupción provocó afectaciones en miles de vuelos y dejó a pasajeros varados en distintos aeropuertos. Aunque la medida fue levantada esa misma noche, las aerolíneas advirtieron que las operaciones tardarían en normalizarse.

Este episodio se convirtió en la tercera ocasión en la historia de Estados Unidos en que se ordenó una suspensión nacional de este tipo, aunque los motivos y el alcance de cada medida fueron distintos.

🔴 #URGENTE | Por segunda vez desde el 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos suspendió todos los vuelos de salida a nivel nacional por «razones de seguridad» tras fallas graves en las comunicaciones del control de tráfico aéreo. pic.twitter.com/7vguYnVEKQ — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) November 13, 2026

11 de septiembre de 2001: los atentados terroristas

La primera ocasión ocurrió el 11 de septiembre de 2001, cuando Estados Unidos sufrió una serie de atentados terroristas en los que aviones comerciales fueron utilizados para atacar las Torres Gemelas del World Trade Center, en Nueva York, y el Pentágono, en Washington.

En ese momento había más de 4 mil 500 aeronaves en vuelo bajo reglas instrumentales. La medida permitió despejar el espacio aéreo estadounidense y mantener suspendidas las operaciones comerciales durante aproximadamente dos días.

Los vuelos comenzaron a reanudarse el 13 de septiembre, de manera gradual y bajo nuevas medidas de seguridad.

11 de enero de 2023: falla en el sistema informático de la FAA

La segunda suspensión nacional ocurrió el 11 de enero de 2023, cuando una falla en el sistema NOTAM, encargado de proporcionar información de seguridad y avisos importantes a pilotos y personal aeronáutico, afectó las operaciones.

El problema llevó a la FAA a ordenar a las aerolíneas que pausaran todos los despegues nacionales mientras verificaba la integridad de la información utilizada para garantizar la seguridad de los vuelos.

La interrupción duró aproximadamente 90 minutos, pero sus consecuencias se extendieron durante el resto del día, con miles de vuelos retrasados y más de mil cancelaciones.

Una investigación posterior determinó que trabajadores contratistas eliminaron accidentalmente archivos mientras realizaban labores de sincronización entre la base de datos principal y su respaldo. La agencia descartó que existieran indicios de un ciberataque.

13 de noviembre de 2026: falla en las comunicaciones aéreas

La tercera ocasión ocurrió el viernes 13 de noviembre de 2026, cuando la FAA ordenó detener los despegues en todos los aeropuertos de Estados Unidos debido a problemas en los sistemas de comunicación de los centros de control de tráfico aéreo.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que la falla afectó a los 22 centros regionales encargados de dirigir las aeronaves durante sus trayectos entre aeropuertos. Ante las inconsistencias detectadas en los sistemas de comunicación y radar, las autoridades decidieron suspender las salidas como medida preventiva.

Today’s nationwide ground stop happened because our air traffic control system is operating on DECADES-OLD, analog equipment that simply cannot compete with the demands of the 21st century.⁰@FAANews is modernizing this aging infrastructure thanks to a $12.5 billion down… pic.twitter.com/nXUPHkdNdV — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 14, 2026

A diferencia de lo ocurrido en 2001, los aviones que ya estaban en el aire no recibieron la instrucción de aterrizar inmediatamente, sino que pudieron continuar sus trayectorias y llegar a sus destinos de manera segura.

La restricción fue levantada alrededor de las 20:15 horas, tiempo del este de Estados Unidos. Sin embargo, las afectaciones continuaron durante la noche: cerca de 10 mil vuelos habían sido cancelados y miles más registraron retrasos, de acuerdo con datos de seguimiento aéreo citados por Reuters.

Un día después, el Departamento de Transporte informó que las autoridades investigaban si el problema estuvo relacionado con errores durante los trabajos de mantenimiento de la infraestructura de telecomunicaciones o con un equipo defectuoso.

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MSL