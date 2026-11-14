Videos. Así fue el asalto con armas largas a una joyería de lujo en París

Así fue el robo a una joyería de lujo en París

Un asalto a plena luz del día en una joyería de lujo en París quedó registrado en videos que circulan en redes sociales. Las imágenes muestran a varios hombres vestidos de negro y portando armas largas mientras uno de ellos vigila desde la vía pública, mientras sus cómplices ingresan al establecimiento para llevarse joyas y otros artículos de valor.

El robo ocurrió el jueves 12 de noviembre en una tienda de la firma De Beers, ubicada en el número 12 de la Rue de la Paix, en el segundo distrito de la capital francesa, cerca de la plaza Vendôme, una zona conocida por concentrar establecimientos de joyería de lujo.

#France 🇫🇷: 4 gunmen with Kalashnikov rifles robbed the De Beers Jewelry Store in #Paris, stole diamond worth €1 Million and escaped on motorcycles.



At least one of the robbers seems to be carrying a Type 2/3 AKS-47 or a Chinese Type 56-1 assault rifle which is fairly common. pic.twitter.com/rkdDwFXoyU — War Noir (@war_noir) November 14, 2026

¿Qué muestran los videos del asalto en París?

En una de las grabaciones se observa a un hombre vestido de negro y con casco que permanece sobre la acera mientras sostiene un arma larga, aparentemente un fusil tipo Kalashnikov. A su alrededor, peatones continúan circulando por la calle, algunos de ellos sin dimensionar lo que ocurre.

De acuerdo con testimonios difundidos por medios franceses, los responsables llegaron a bordo de dos motocicletas y cuatro hombres participaron en el atraco.

Uno de ellos permaneció afuera para vigilar, mientras los demás ingresaron a la joyería.

Otros videos muestran el momento en que los presuntos responsables abandonan el establecimiento y escapan en motocicletas. El atraco habría durado entre dos y tres minutos.

🇫🇷 | Cuatro ladrones fuertemente armados llevaron a cabo un asalto a plena luz del día en la boutique de joyería De Beers en la Rue de la Paix, en el centro de París, y escaparon en motocicletas con joyas de diamantes valoradas en aproximadamente 1 millón de euros.



Vestidos con… — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 13, 2026

¿Cuánto se llevaron de la joyería De Beers?

Las primeras estimaciones difundidas por medios franceses apuntaron a que el botín podría superar el millón de euros; sin embargo, el monto exacto de las joyas y artículos sustraídos no había sido determinado oficialmente.

La Policía de París informó que los asaltantes exhibieron sus armas durante el robo, pero no realizaron disparos. Tampoco se reportaron personas lesionadas.

Tras el atraco, la tienda permaneció cerrada para permitir las diligencias correspondientes. La empresa confirmó el robo y señaló que brindaba apoyo a sus trabajadores.

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MSL