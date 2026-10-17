Mega jornada de protestas en Francia deja al menos 166 detenidos; escala a disturbios, incendios

Una nueva mega jornada de protestas en varias ciudades de Francia este sábado dejó al menos 166 detenidos al corte del mediodía (local), después de que se registraron disturbios, enfrentamientos y vandalismo.

Medios internacionales reportaron que miles de manifestantes salieron nuevamente a las calles de París, Marsella, Lyon y Lille para continuar con las protestas contra el aumento en el costo de vida y el deterioro en los servicios públicos, manifestaciones que han movilizado a miles de franceses en los últimos días.

Policías congregados frente a una barricada en fuego, durante las manifestaciones en París, Francia. ı Foto: Reuters

De acuerdo con el Ministerio del Interior de Francia, este sábado se registraron unas 140 acciones de protesta en las principales ciudades del país, con 32 mil 800 manifestantes tan solo fuera de París, hasta el mediodía.

La jornada de protesta seguirá la tarde de este sábado, con estimaciones de que unas 30 mil a 60 mil personas protestarán en la capital y un total de hasta 170 mil en todo el país .

Gas lacrimógeno, incendios, derribo de esculturas y enfrentamientos…

De acuerdo con reportes internacionales, la jornada de protesta de este sábado ha derivado en varios altercados en distintos puntos de Francia.

En París se desplegó un fuerte operativo de seguridad, se cerraron estaciones del Metro y se protegieron los Campos Elíseos y el Arco del Triunfo, para evitar la llegada de manifestantes a estos puntos históricos.

Policías congregados frente a una barricada en fuego, durante las manifestaciones en París, Francia. ı Foto: Reuters

La policía lanzó gases lacrimógenos en la Plaza de la República, donde cientos de personas se congregaron antes del comienzo de la manifestación.

En Marsella, un grupo de manifestantes ingresó al ayuntamiento y derribó un busto de Marianne, además de que se hicieron pintas y rompieron pantallas.

En Lyon, se reportó el incendio de la oficina de turismo de la ciudad. Además, se registraron protestas en la Universidad Lyon 3, donde la policía utilizó granadas de gas lacrimógeno.

Manifestantes enmascarados bloquean la calle en París, Francia. ı Foto: Reuters

Por estos hechos —y otros incidentes reportados por medios locales— se han registrado las ya mencionadas 166 detenciones.

En contraste, el primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, mencionó un balance de más de 900 agentes heridos.

Protestas en Francia exigen combatir el alto costo de vida

En una de las que ya es considerada una de las jornadas de protesta más violentas de la historia reciente de Francia, los manifestantes exigen combatir el alto costo de vida y el deterioro de los servicios públicos, en el último tramo del gobierno del presidente Emmanuel Macron.

“Luchamos porque el costo de la vida es demasiado elevado, porque el precio del combustible es demasiado alto, porque los alumnos de secundaria están siendo atacados violentamente y resultando heridos por todo el país solo por intentar manifestarse y pedir más profesores y unas condiciones de aprendizaje dignas”, dijo una manifestante de nombre Lola a la agencia Reuters.

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