Exigen más recursos para escuelas

Protestas estudiantiles sacuden Francia

Más de 250 mil personas protestaron en Francia por mayores recursos educativos; hubo enfrentamientos

Jóvenes corean consignas durante una manifestación en París, ayer.
Jóvenes corean consignas durante una manifestación en París, ayer. Foto: AP
Por:
La Razón Online

Más de 250 mil personas salieron ayer a las calles de Francia para respaldar las protestas estudiantiles que exigen más recursos para las escuelas, en una jornada marcada por enfrentamientos con la policía, cientos de arrestos y decenas de heridos.

El Ministerio del Interior calculó 256 mil participantes, 56 mil de ellos en París, mientras los organizadores elevaron la cifra nacional hasta 450 mil. Hubo movilizaciones en Marsella, Estrasburgo, Toulouse, Rennes, Lyon y otras ciudades.

La policía utilizó gases lacrimógenos, cañones de agua y granadas aturdidoras contra grupos de manifestantes. Sólo ayer fueron arrestadas 488 personas. Desde el inicio de las protestas se reportan más de seis mil detenciones, muchas de menores.

TE RECOMENDAMOS:
Combatientes del gobierno yemení, durante enfrentamientos con el grupo hutí, en el distrito de Dhobab, Taiz, Yemen.
Presión electoral sacude a Washington

“Por las buenas o por las malas” va a terminar la guerra con Irán, dice Trump

El primer ministro, Sébastien Lecornu, informó que al menos 215 estudiantes y 85 trabajadores escolares resultaron heridos, además de 715 policías y gendarmes. Un adolescente perdió una mano el lunes y otro menor sufrió una doble fractura de mandíbula tras recibir el impacto de una granada de gas lacrimógeno.

Las movilizaciones comenzaron en septiembre por falta de personal, edificios deteriorados, fugas de agua, plagas de ratas y extensas jornadas escolares. Sébastien Lecornu ordenó atender las demandas y presentar propuestas a finales de octubre, entre ellas sustituir a profesores ausentes, revisar los horarios y reparar los planteles.

TE RECOMENDAMOS:
En el documental NAZA hay entrevistas nocturnas en azoteas de Tel Aviv con personas cuyos rostros y voces están ocultos. Uno compara los asesinatos con jugar a un videojuego.
Siguen los asesinatos a civiles

Gaza suma tres años de destrucción y muerte


Google Reviews