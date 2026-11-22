Estos estudiantes no van a las aulas la última semana de noviembre.

Autoridades suspendieron las clases del 23 al 27 de noviembre, última semana del mes. Aunque todavía faltan algunos días para las vacaciones decembrinas, estos alumnos tendrán un último “mega puente” antes de que acabe el año. Te decimos quiénes son.

El último “puente” en México fue el del lunes 16 de noviembre, día de asueto oficial por el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, que se conmemora el viernes 20 de noviembre. En tanto, las vacaciones de diciembre inician el 21 de ese mes.

¿No hay clases? Te contamos. ı Foto: Especial

No obstante, los estudiantes que mencionaremos a continuación gozarán de un último “mega descanso” antes de que llegue el asueto navideño.

Suspenden clases el 23 y 24 de noviembre

Medios locales reportaron que se suspendieron las clases los días lunes 23 y martes 24 de noviembre debido a una situación extraordinaria.

Según estos reportes, Joel Sánchez Vélez, secretario general de la Sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) aseguró que esos días acordaron llevar a cabo su Congreso Seccional Extraordinario, por lo que no podrán acudir a las aulas.

Integrantes de la SNTE convocaron a sesión durante última semana de noviembre. ı Foto: Especial.

Además, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la semana del 23 al 26 de noviembre corresponde al registro y comunicación de resultados de evaluación.

Mientras que el 27 de noviembre, último viernes de mes, se suspenden las clases por sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

Lo anterior dejaría solamente dos días de actividad, el 25 y 26 de noviembre, que podrían modificarse a criterio del personal docente conforme la entrega de calificaciones.

Calendario de la SEP. ı Foto: SEP

¿En qué estados es la suspensión de clases del 23 al 27 de noviembre? No es en todos…

¡Ojo! Hay que aclarar que la suspensión de clases del 23 al 27 de noviembre NO es a nivel nacional, sino solamente para los estudiantes de Morelos.

En dicho estado está radicada la Sección 19 de la SNTE, que convocó a un Congreso Seccional Extraordinario.

Por lo anterior, solo los estudiantes de educación básica en Morelos no acudirán a las aulas el lunes 23 y martes 24 de noviembre .

Mientras que la semana de entrega de calificaciones (23 al 26 de noviembre) y la suspensión de clases por sesión de Consejo SÍ son a nivel nacional.

Es decir, todos los estudiantes del país disfrutarán del último “puente” el último viernes de mes. Lo que sigue son las esperadas vacaciones decembrinas.

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